Ddl Pillon | Salvini | “Richieste di ritiro? È buon punto di partenza Migliorabile | ma

8 marzo - Salvini : "Ddl Pillon è solo l'inizio - troppe donne usano i minori come ricatto" : Matteo Salvini in Senato, in occasione dell'8 marzo, parla in conferenza stampa in Senato del Ddl Pillon: "È solo un punto di partenza, ma il diritto di famiglia va riformato. Bisogna lavorare sulla parità di diritti di ex moglie, ex mariti, figli, che non diventano ex, e nonni. Troppo spesso i bimbi sono usati per le beghe degli adulti".

8 marzo - dal Ddl Pillon all’aborto a Desirée e Sana : le minacce ai diritti delle donne che fanno gridare al Medioevo : Un governo, ancora una volta, di quasi soli uomini. Un ministro della Famiglia vicino all’estrema destra che, 24 ore dopo l’insediamento, mette tra i suoi obiettivi la tutela della famiglia tradizionale e la lotta all’aborto. Un disegno di legge per l’affido condiviso dei figli, scritto dal promotore del Family Day, che dimentica i diritti dei minori e costringe le vittime di violenza a sedere al tavolo con i propri ...

Toghe - Md all’assalto della Lega : “La loro legittima difesa si ispira alla vendetta - il Ddl Pillon è controriforma devastante” : Dalla legittima difesa al ddl Pillon, dal decreto sicurezza alla “deriva xenofoba e razzista” contro i migranti. Il discorso di Maria Rosaria Guglielmi, segretaria di Magistratura democratica, all’apertura del XXII Congresso della corrente delle Toghe di sinistra a Roma, è un assalto alla Lega e a tutte le politiche portate avanti da Matteo Salvini. Se il disegno di legge sulla legittima difesa è ispirato da “un’idea ...

Ddl Pillon - è scontro : ... però, in Italia le proposte di legge, anche quelle che non piacciono a giudici di sinistra, si discutono in Parlamento, senza che siano correnti della magistratura a dettare l'agenda politica", ha ...

Contro il Ddl Pillon la battaglia delle donne. Linda Laura Sabbadini all'Huffpost : "Non va cambiato - va ritirato" : "Questa battaglia dobbiamo vincerla. Possiamo farlo. Uniti e determinati Contro questa legge mostro perché sarebbe un arretramento per tutti. Indietro non si torna". Linda Laura Sabbadini dà la carica, l'indice puntato Contro il disegno di legge Pillon che riforma il diritto di famiglia e le norme sull'affido condiviso. Contestato sin dalla presentazione, il testo è in Commissione Giustizia del Senato: si sta per concludere ...

Ddl Pillon - Grasso : “Va ritirato. Orribile tassello di una regressione più vasta”. Stoccata a Raggi su Casa delle Donne : “Il testo della legge Pillon è inemendabile e va ritirato, perché è pericoloso sotto il profilo culturale prima ancora che normativo. Il ddl Pillon è un Orribile tassello di una regressione più vasta, in parte consapevole e in parte inconscia, il che è persino peggio“. Sono le dure parole pronunciate dal senatore di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, nel corso di una conferenza stampa sul ddl Pillon. L’ex magistrato elenca tutte ...

L'opposizione al Senato contro il Ddl Pillon : Dire no al ddl Pillon, che sta procedendo rapidamente. Una conferenza stampa al Senato spiega perché il disegno di legge va rifiutato

L’opposizione al Senato contro il Ddl Pillon : (foto: skynesher via Getty Images) Dire un forte no al disegno di legge 735, il ddl Pillon. Questo il messaggio energico che emerge dalla conferenza stampa, tenuta al Senato della Repubblica a Roma e indetta dalla senatrice del Pd Valeria Fedeli e dalla radicale senatrice di +Europa Emma Bonino. L’argomento oggetto del dibattito è appunto il disegno di legge 735, presentato nell’agosto 2018 dal Senatore della Lega Simone Pillon, che ...

Ddl Pillon - Bonino : “Ho letto questo coso… è un ritorno agli anni Settanta. È un’intrusione inaccettabile nella vita privata” : Il ddl Pillon sull’affido dei minori in caso di separazione “va ritirato, perché non è emendabile”. In più è frutto di “nostalgia reazionaria” e riporta l’Italia “al Medioevo”. È l’appello delle opposizioni in una conferenza stampa in Senato voluta dall’ex ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, e dalla senatrice di +Europa, Emma Bonino, che commenta: “È un ritorno agli anni Settanta. ...

"Stop al turismo riproduttivo" : arriva il Ddl Pillon : ' Porre argine al triste fenomeno del cosiddetto 'turismo riproduttivo ' ' punendo con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 800mila a un milione di euro ' chiunque, in qualsiasi forma, ...

Stop al "turismo riproduttivo" - si rischia il carcere : il nuovo Ddl Pillon che farà discutere : Multa fino a un milione di euro per chi organizza la maternità surrogata. Nel testo si ribadisce il divieto di iscrizione o...

Milano - attiviste di ‘Non una di meno’ : “Diritti conquistati a rischio per Ddl Pillon. Problema vero è violenza di genere” : “Il governo afferma che il Problema dell’Italia è la migrazione, ma il vero Problema strutturale della nostra società è quello della violenza di genere”. A un mese dall’8 marzo, questa mattina a Milano le attiviste di “Non una di meno” sono scese in piazza Duomo per lanciare lo sciopero femminista globale. Nel mirino delle attiviste, c’è l’atteggiamento del governo in materia di diritti delle donne e il disegno di legge Pillon: “Dopo le lotte ...

Ddl Pillon - a Roma i suoi sostenitori hanno mostrato il loro vero volto : quello della violenza : Ieri a Roma, nel I Municipio, i sostenitori del disegno di legge Pillon, uomini legati ai gruppi dei cosiddetti padri separati hanno mostrato il loro vero volto. Era presente il senatore Simone Pillon per l’evento “Famiglia e natalità. Quali politiche per affrontare il drammatico invecchiamento della nostra società” e le attiviste di Non una di meno hanno cominciato una protesta contro chi vuole riportare la società italiana agli ...

Perché il Ddl Pillon va fermato in ogni modo : Come scriveva l'avvocato Bernardini De Pace, specializzata in diritto di famiglia, il provvedimento si configura come "rivoluzione rozza e inutilmente populista. Che fa affondare tutti, avvocati, genitori, uomini e donne, giudici, psicologi nel letame di un'assurda parità materiale e di contabilità, a favore solo del molesto pianto greco di un'obiettiva minoranza di papà separati e inadempienti".