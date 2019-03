Cina e Germania | due locomotive a corto di carbone

Mercati scossi da pessimismo Bce e dati Cina e Germania : Gli investitori temono il peggio per l'economia mondiale. Le notizie pessime dal fronte macro cinese e tedesco sono un duplice colpo troppo duro da assorbire per le Borse. Che sia in Asia sia in Europa cedono il passo nell'ultima seduta di ...

BREXIT/ Il patto Francia-Germania può far riavviCinare May e Corbin : Con BREXIT, elezione di Trump e trattato di Aquisgrana siamo entrati in una nuova fase, più caotica, della globalizzazione, i cui esiti sono imprevedibili

Studiare mediCina in Germania - lavorare in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zao 2019 : Althaus e Seyfarth trasCinano la Germania al successo nel Team Event davanti ad Austria e Giappone : Seconda giornata di gare sul trampolino HS102 di Zao (in Giappone) che è andata in archivio con il successo della Germania nel primo Team Event della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile. La compagine tedesca (favorita indiscussa della vigilia) non ha tradito le attese ed ha messo sul campo una superiorità abbastanza netta nei confronti del resto del Mondo grazie al contributo di Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt e ...

Pallamano - Mondiali 2019 : Uwe Gensheimer trasCina la Germania - vince la Francia : Terza giornata di gare nei Mondiali di Pallamano maschile 2019, che ha aperto il secondo turno dei gironi A e C, con sfide di altissimo livello e grandi prestazioni individuali. GIRONE A: grandissima prestazione dell’ala sinistra del Paris-Saint Germain Uwe Gensheimer, che con 10 reti trascina la sua Germania nella sfida contro il Brasile, vinta con un rotondo 34-21, mentre la Russia strapazza la Corea 34-27. In serata la Francia soffre ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie : Hamsik verso Cina o Giappone per giugno - ma pure in Germania... : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: a giugno possibile l'addio di Hamsik. Tra le mete possibili rimangono Cina, Giappone e pure la Germania.

Festival di lirica - l’Italia risale la china e si avviCina alla Germania. Il sovrintendente : “Merito di incentivi e pubblico” : Sorpresa, l’Italia riprende quota. Nella lirica. Se, appena due anni fa, il divario tra Italia e Germania nel numero di Festival annuali dedicati all’opera sembrava incolmabile (14 contro 43), i dati sul 2018 riportati da operabase.com consegnano alle cronache un quadro inedito: il numero dei Festival italiani con programmazione operistica parziale o integrale, e dunque destinatari dei contributi del FUS (Fondo Unico per lo ...