Un laser contro i graffiti

Sicurezza alimentare : ecco “Safefood” - il dispositivo laser portatile per controllo qualità del cibo : ENEA scende in campo contro le frodi alimentari con “Safefood”, il dispositivo laser portatile per lo screening rapido e affidabile della qualità del cibo che finisce sulle nostre tavole. Grazie al progetto “TECHEA”[1], per il quale ENEA ha stanziato 1 milione di euro, nei laboratori di Frascati sono stati realizzati due prototipi: uno destinato alle attività ispettive di organi di controllo come i NAS dei Carabinieri e l’altro per i controlli ...