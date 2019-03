Pronti per l’ultimo miglio Verso cittadini di serie “A” e di serie “B”

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Erano flautati i commenti dei presidenti delle Regioni Veneto e Lombardia lo scorso 14 febbraio."Adesso c'è un testo; contiene ancora alcune criticità per quanto riguarda l'ambiente, la sanità, le infrastrutture e la cultura ma è un testo che ora passa in mano alla politica" - ha fatto notare il veneto Luca Zaia. "Adesso bisogna essereper l'ultimo"."Lo faremo in tempi brevi per giungere al più presto alla definizione finale delle posizioni in campo" gli ha fatto eco Attilio Fontana.Poi sono arrivate le elezioni di Abruzzo e Sardegna. Per il M5S un disastro, ma per la coalizione di governo non è cambiato nulla: Salvini ha saputo essere rassicurante, doveva farlo soprattutto ora che insieme ai colleghi di partito Zaia, Fontana ed Erika Stefani è venuto il momento di passare all'incasso: di percorrere "l'ultimo ...

