L' ex ds Mirabelli su Gattuso | «Dopo Verona volevano esonerarlo | ma io mi opposi»

Milan - restroscena Gattuso. Mirabelli : “I cinesi volevano esonerarlo” : Oggi il Milan viaggia in acque abbastanza tranquille. Ottimo stato di forma, solidità difensiva e terzo posto agguantato a discapito dei cugini interisti. Gattuso è stato definito da più parti bravo e paziente nel gestire al meglio le caratteristiche del gruppo, avvantaggiato anche dall’arrivo di Piatek. Ma l’anno scorso Rino ha rischiato di andare via. E’ l’ex ds rossonero Massimiliano Mirabelli ad affermarlo in un ...