Italia fanalino di coda d’Europa per smog e fogne | Bruxelles avvia procedura di infrazione

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Un’altra notizia tutt’altro che piacevole, quella che proviene da, indice dello stato di arretratezza in tema ambientale del nostro Paese. La Commissione europea infatti ha deferito l’alla Corte di giustizia UE per la ripetuta violazione dei limiti annuali e orari di biossido di azoto (NO2) nell’aria delle città nonché per il mancato adeguamento alle norme UE dei sistemi di trattamento delle acque di scarico: i dati parlano di 700 agglomerati e 30 aree sensibili dal punto di vista ambientale con più di 2.000 abitanti.Tra le aree soggette a sforamento dei limiti di NO2 le grandi città: Milano, Torino e Roma ed altri centri più piccoli come per esempio Catania, Campobasso, Genova e aree della Pianura Lombarda e della Costa Toscana. Ricordando che riguardo i livelli di, l’e’ già stata deferita in Corte per sforamento dei ...

sole24ore : Il numero di dirigenti con laurea in Italia è fra i più bassi in Europa e il Paese è anche fanalino di coda fra i P… - renatobrunetta : Confermata La Recessione Tecnica, Italia Fanalino Di Coda Dell’Europa Per Crescita #ISTAT @MilanoPost - renatobrunetta : Silvio @Berlusconi: “Con questo Governo la #manovra bis e la #patrimoniale diventeranno realtà, perché oggi la nost… -