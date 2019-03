channelcity

(Di giovedì 7 marzo 2019) Le radici della propostaaffondano in un'offerta attentamente costruita da quella che è oggi la più grande azienda di cybersecurity al mondo per capitalizzazione, grazie all'acquisizione di ...

ClaudiafgRossi : Ingram Micro e Symantec, alleanza più forte nel segno del cloud - channelcity : #IngramMicro e #Symantec, alleanza più forte nel segno del #cloud @IngramMicroIT @symantec @paolofilpa #cloud… - IngramMicroIT : E' in corso a Lazise il 2° appuntamento con Ingram Micro On The Road 2019 #IMOTR19, l'evento itinerante di #Ingram… -