Devil May Cry 5 | Capcom presenta il nuovo trailer dedicato a V

Devil May Cry 5 : Guida alle missioni segrete : A partire da domani sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il quinto capitolo della serie Devil May Cry. Nell’attesa che giunga sul portale la nostra Recensione vogliamo condividere con voi delle guide partendo dalle missioni segrete. Devil May Cry 5: Tutte le missioni segrete Come per i precedenti capitoli anche in Devil May Cry 5 vi sono delle missioni segrete da trovare e completare, a seguire vi riportiamo la loro ...

L’indiavolato Devil May Cry 5 omaggia la leggenda del pop Michael Jackson : il video : Scatterà domani il grande giorno di Devil May Cry 5. La giapponese Capcom ha infatti scelto l'8 marzo come data per l'uscita dell'attesissimo quinto capitolo della celebre saga di action gamer, per un venerdì indiavolato da vivere tanto su PC quanto su console - PlayStation 4 e Xbox One. Naturale allora che siano in tantissimi i giocatori a non vedere l'ora di poter mettere le mani sul titolo, per controllare gli incredibili poteri di Dante, ...

Alle 12 una diretta imperdibile in compagnia di Devil May Cry 5 : Sarà disponibile ufficialmente solo a partire dalla giornata di domani ma dopo aver letto la nostra recensione, oggi potrete anche seguire una diretta dedicata a uno dei giochi meglio accolti di questo inizio 2019: Devil May Cry 5.Il ritorno di Dante e Nero e l'arrivo di V non può che entusiasmare moltissimi fan della saga e in generale degli action. Proprio per questo motivo la nostra Lara Arlotta, che ha curato la recensione di Devil May Cry ...

"Capcom is back" : il CEO festeggia l'accoglienza riservata a Devil May Cry 5 : Le recensioni della critica internazionale per Devil May Cry 5 sono arrivate da poco, e sembra proprio che il gioco sia stato apprezzato. DMC5 sembra pronto a essere un altro successo per Capcom, un publisher che ha avuto qualche problema negli ultimi anni.Dopo i voti assegnati dalla stampa, il produttore di Capcom Matt Walker ha pubblicato un breve video su Twitter con un messaggio dal CEO di Capcom USA, Kiichiro Urata. Come riporta ...

Devil May Cry 5 promosso a pieni voti nelle recensioni della critica internazionale : Capcom è rinata? Se guardiamo alle ultime uscite sembrerebbe che la compagnia nipponica stia effettivamente vivendo una seconda giovinezza grazie ai propri franchise storici e soprattutto a una rinnovata capacità di ascoltare i fan intercettando anche i favori della critica.Sembra che in questo senso Devil May Cry 5 sia un altro grande esempio della ritrovata capacità della compagnia di realizzare giochi di assoluta qualità. Sulle nostre pagine ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 mostra le abilità combattive di Dante : Dopo averci mostrato le notevoli abilità combattive di Nero, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Dante, uno dei tre protagonisti di Devil May Cry 5. Il video non supera i 50 secondi, che sono tuttavia sufficienti a far capire che è meglio non fare arrabbiare il figlio di Sparda.Come riporta Twinfinite, il breve filmato mostra il cacciatore di demoni utilizzare combinazioni di spada, pistole e della sua fidata e letale motocicletta ...

Devil May Cry V - combattimenti adrenalinici - spettacolari ed appaganti a contorno di una campagna che non brilla : Devil May Cry, l’action game di Capcom, torna dopo anni di mancanza sulle console dei giocatori -ed un reboot “rinnegato”- in un tripudio di luci, una multitudine di armi e tanti tanti personaggi, diventando non solo un nuovo capitolo della saga storica di Dante, ma quasi una specie di antologia, che mette in campo ben tre personaggi utilizzabili completamente diversi tra di loro e ci permette di rivedere tanti comprimari dai ...

Devil May Cry 5 - recensione : In questi ultimi anni, Capcom sembra non sbagliare un colpo . Dopo il discusso - e discutibile - reboot della saga DmC: Devil May Cry, sviluppato in collaborazione con Ninja Theory, la speranza di vedere un ritorno alla "vecchia guardia" sembrava ai più un sogno irrealizzabile. Eppure eccoci qui, oggi, a parlare di Devil May Cry 5, in uscita l'8 marzo 2019 come titolo multipiattaforma.In sviluppo già da tempo e annunciato ufficialmente solo ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 mostra le abilità di combattimento di Nero : Devil May Cry 5 è uno dei titoli più attesi ed anticipati di Capcom, che di recente ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle abilità combattive di Nero, uno dei tre protagonisti principali di questo action.Come riporta Gamingbolt, il breve filmato mostra il cacciatore di demoni utilizzare combinazioni di spada, pistole e del suo Devil breaker per scatenare devastanti e spettacolari combo che i fan della serie non vedranno l'ora di ...

Hideaki Itsuno ammette che Devil May Cry 4 ha avuto problemi di budget nella creazione dei livelli : Devil May Cry 5 uscirà tra qualche giorno e Hideaki Itsuno di Capcom ha finalmente ammesso, in una nuova lunga video intervista, che la quarta parte della serie ha avuto un grosso problema di budget, con l'inclusione dei precedenti livelli durante la seconda metà di gioco, riporta DSOGaming.Come ha detto Itsuno, nella seconda metà del gioco i giocatori dovevano attraversare nuovamente i livelli precedenti perché il team di sviluppo non era in ...

Nel nuovo trailer di Devil May Cry 5 possiamo vedere alcune sequenze riprodotte in live action : Capcom ha condiviso un nuovo peculiare trailer del suo attesissimo Devil May Cry 5. Come riporta Gematsu, il filmato riproduce in live action alcune delle sequenze cinematiche che abbiamo avuto modo di vedere in occasione dell'E3 2018, e anche nella scorsa edizione del Tokyo Game Show.Il nuovo trailer è dunque interpretato da veri e propri attori, intenti a ripercorrere le principali sequenze che hanno presentato Devil May Cry 5 al grande ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 ripercorre tutta la storia della saga prima dell’uscita : 8 marzo 2019. È questa la data scelta da Capcom per l'uscita di Devil May Cry 5, atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo non va solo a confermare l'ottima annata della compagnia giapponese - iniziata con il sontuoso remake di Resident Evil 2 -, ma anche e soprattutto a proseguire una saga entrata ormai di diritto nell'Olimpo del gaming e nei cuori degli appassionati. L'indiavolato action game segnerà il ritorno del cacciatore di demoni ...

L'ultimo trailer di Devil May Cry 5 è un tuffo nella storia : Se volete fare un tuffo nella storia e nel mondo di Devil May Cry 5, il nuovo video trailer condiviso da Capcom su YouTube fa decisamente al caso vostro.Come riporta Dualshockers, sono passati undici anni tra Devil May Cry 4 e Devil May Cry 5, per cui è ragionevole supporre che qualche fan della saga sia un po' arrugginito sulla trama del gioco. Ebbene niente paura, ci pensa Capcom a rinfercarci la memoria con questo interessante trailer ...