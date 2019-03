Auto | a Ginevra 2019 | la concept elettrica Italdesign DaVinci è dedicata al genio

Manifattura Automobili Torino - La New Stratos a Ginevra - annunciata la versione manuale : La Manifattura Automobili Torino (MAT) torna al Salone di Ginevra con la sua rivisitazione della Stratos. denominata semplicemente New Stratos. La vettura nasce sulla base della Ferrari F430, dalla quale eredita la meccanica e la piattaforma, che viene però accorciata per offrire proporzioni più simili a quelle della Lancia originale, riducendo il peso totale fino a 1.247 Kg. Il propulsore aspirato viene invece portato a 540 CV. manuale per i ...

Salone dell'Auto di Ginevra - le 10 novità più interessanti : Come ogni anno nel salotto buono del Palexpo svizzero la maggior parte delle case automobilistiche hanno presentato novità molto interessanti. Ecco le dieci che abbiamo selezionato per voi. WILFRIED WULFFBMW Serie 7 Dopo quattro anni l'ammiraglia bavarese si rinnova e aggiunge un paio di centimentri di lunghezza ai già cospicui 5,12 metri (5,26 per la versione lunga). Tecnologia al top e motori da sei a dodici cilindri sono la sua forza, insieme ...

Fiat Centoventi - Manley : 'Non sostituirà la Panda'/ Salone Ginevra : 'Auto segmento B' : Fiat Centoventi, Manley: 'Non sostituirà la Panda'. Dal Salone di Ginevra il manager inglese parla della nuova concept car e chiarisce: 'Auto segmento B'

Salone di Ginevra 2019 – Piquadro e Lamborghini lo zaino Bagmotic Special Edition Automobili Lamborghini [GALLERY] : Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2019: Piquadro e Lamborghini presentano lo zaino Bagmotic Special Edition Automobili Lamborghini Ginevra, 6 marzo 2019 – Il marchio di accessori tech-design per business traveller Piquadro e l’azienda di supersportive di lusso Automobili Lamborghini presentano al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra lo zaino Bagmotic Special Edition Automobili Lamborghini, un’esclusiva ...

Salone di Ginevra : ecco l'Auto più costosa al mondo : Salone di Ginevra: ecco l'auto più costosa al mondo Al Salone di Ginevra Bugatti ha presentato 'La Voiture Noire' una one-off assoluta realizzata in un solo esemplare. Il prezzo la fa una delle auto più costose: quasi 13 milioni di euro. Le linee ...

Auto : Volkswagen - quattro anteprime mondiali al Salone di Ginevra 2019 [GALLERY] : 1/23 ...

Auto elettriche : Honda e-Prototype - la novità giapponese a Ginevra 2019 [GALLERY] : 1/17 ...

Fca "ok piano investimenti Italia"/ Manley a Ginevra : "no scettici su Auto elettrica" : Fca, esordio di Mike Manley al Salone di Ginevra: 'confermo piano investimenti in Italia. Alleanza Psa? Per ora no..'. L'ad 'no scettici su auto elettrica'

Fca - a Ginevra prova di forza con i modelli del nuovo corso. L’ad Manley : “Visto? Nessuno scetticismo su Auto elettrica” – FOTO : Salone di Ginevra 2019: FCA c’è. Come mai prima d’ora. Alla rassegna ginevrina va in onda il futuro del gruppo italoamericano, che punta tutto su Alfa Romeo, Jeep e, in parte, Fiat. Un cocktail di prototipi e modelli finiti più o meno vicini alla produzione che definiscono concretamente le prossime mosse strategiche della multinazionale, passando per l’elettrificazione e l’arrivo di veicoli confezionati per stregare il ...

Salone di Ginevra 2019 - va in onda il Talent Show dell’Auto. Ma è un reality? : Salone di Ginevra 2019, anche l’auto ha il suo Talent Show. A caccia di ascolti tra il pubblico giovane a colpi di intelligenza artificiale e qualche inquadratura da stupore digitale. Oppure su quell’isola che non è, ma lo sembra così tanto. Quella Svizzera ricca e orologiaia sulle sponde del Lago Lemano, dove qualsiasi marchio automobilistico non gioca spalleggiato dalla politica che avrebbe in casa. Tutti Vip in una diplomatica ...

Auto : ancora novità per Volkswagen Passat 2019 - a Ginevra in edizione limitata “Sporty” [GALLERY] : 1/6 ...

Salone Ginevra - l'elettrica Jaguar i-Pace è l'Auto dell Anno 2019 : Ginevra, 4 mar., askanews, - È il Suv elettrico della Jaguar, i-Pace l'Auto dell'Anno 2019. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da 60 giornalisti di settore ...

Auto : Levante Trofeo - a Ginevra 2019 la Maserati più potente di sempre [GALLERY] : 1/11 ...

Auto : GR Supra GT4 - la Toyota da competizione in anteprima a Ginevra 2019 [GALLERY] : 1/7 ...