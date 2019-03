Via libera alla cabinovia ' Alpine Crossing' | da Zermatt a Cervinia

Carige : Via libera definitivo Senato a decreto legge : Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Con 209 voti favorevoli, nessun contrario e sette astenuti, l'Aula del Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del decreto recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, già approvato dalla Camera.

Atp Finals - Via libera all'iter per il finanziamento rapido : Torino torna a sperare : Torino torna a sperare. La commissione Cultura e Istruzione della Camera ha infatti approvato all'unanimità il provvedimento che dispone l'iter rapido per la legge di finanziamento per sostenere la ...

Legittima difesa - Via libera della Camera alla legge di Salvini : sfregio grillino - quanti voti mancavano : Via libera al disegno di legge sulla Legittima difesa alla Camera, dove è stato approvato con 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti. alla fine della votazione sono partiti gli applausi dai banchi di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. La novità introdotta dalla legge fortemente voluta d

Rai - Via libera al piano industriale di Salini : chi perde il posto in viale Mazzini : Il Cda Rai ha approvato nella riunione di stamattina il piano industriale presentato dall'Ad Fabrizio Salini. È quanto si apprende al termine della riunione. Il Cda "ha esaminato e approvato il piano industriale 2019-2021, che pone al centro i contenuti e le esigenze degli utenti, colmando il gap di

Rai - Via libera al piano industriale di Salini. Cosa cambia : Fabrizio Salini Via libera alle novità, non senza critiche. Il CdA Rai ha dato l’ok al piano industriale 2019-2021 predisposto dall’AD Fabrizio Salini. Tra i cambiamenti introdotti dal progetto del top manager, l’introduzione di nove Direzioni “di contenuto”, con il conseguente ridimensionamento dei direttori di rete. In cantiere anche un nuovo polo delle news, con la prospettiva di unificare Rainews24, Televideo, ...

Reddito di cittadinanza - da oggi Via libera alle domande : Via libera al cosiddetto Reddito di cittadinanza più volte sbandierato dal Movimento 5 Stelle e contenuto nel maxi decreto unico ancora in esame della Commissione Lavoro alla Camera. A partire da oggi 6 marzo, infatti, le persone interessate, potranno recarsi ai Caf o agli sportelli delle Poste (dal quinto giorno di ciascun mese) per richiedere il sussidio. Al via il Reddito di cittadinanza Come ormai tanti sanno, il Reddito di cittadinanza ha ...

Futuro sostenibile per il Lago di Paola : Via libera alle barche elettriche : La sostenibilità ambientale come fulcro del nuovo piano di sviluppo per il Lago di Sabaudia. Mentre proseguono in maniera positiva le verifiche tecniche della Federazione Internazionale di Canottaggio, l’Azienda Vallicola del Lago di Paola, impresa ittica fin dall’epoca pontificia, ha sviluppato un nuovo piano economico e gestionale, in collaborazione con partner autorevoli sia del settore della pesca sia della nautica elettrica. Il Futuro non è ...

Il caso. Via libera al farmaco gender : ... secondo il dossier diffuso nei mesi scorsi da Scienza & vita e dal Centro Studi Rosario Livatino, non verrebbero chiarite neppure dall'unico studio disponibile in letteratura, un dossier olandese su ...

