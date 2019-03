Torna libero Gianni Melluso | ergastolo annullato | fu tra gli accusatori di Tortora

Omicidio di Sabine Maccarrone - annullato l’ergastolo per Gianni Melluso : Torna libero : Sentenza ribaltata per Gianni Melluso. È stato annullato l'ergastolo per 'Gianni il bello', pregiudicato condannato in primo grado per l'Omicidio della povera Sabine Maccarrone, 39 anni, ritrovata cadavere in un pozzo nelle campagne di Mazara Del Vallo. Melluso, già condannato per altri reati è noto alle cronache per essere stato il principale accusatore di Enzo Tortora, il conduttore Rai, vittima di errore giudiziario.Continua a leggere