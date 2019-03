Sgombero San Ferdinando | il sindacalista in lacrime | ' Restiamo umani'

Sgombero di San Ferdinando colpisce gli sfruttati - non gli sfruttatori : Da questa mattina all’alba, circa 600 agenti sono impegnati nello Sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, in Calabria. Polizia, carabinieri, guardia di finanza ed esercito, impegnati con camionette, blindati e ruspe per cancellare uno spazio caratterizzato da pessime condizioni igienico-sanitarie e che è arrivato ad ospitare fino a 1600 persone nei periodi di punta. È qui che diverse persone hanno perso la vita negli ultimi anni, divorate ...

E' iniziato lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, ma la maggior parte dei Migranti si è trasferita nella tendopoli di fronte

E' iniziato nelle prime ore della mattina, verso le 6, lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, Reggio Calabria,. Nella baraccopoli vivono tanti immigrati che lavorano nei campi.

