Protesta latte in Sardegna | nuovo assalto armato a volto coperto | autocisterna in fiamme

Rivolta del latte in Sardegna - i motivi della Protesta dei pastori : Rivolta del latte in Sardegna, i motivi della protesta dei pastori Da settimane gli allevatori manifestano gettando migliaia di litri di latte a terra. Chiedono che i consorzi industriali paghino una cifra equa per la loro materia prima, che serve in gran parte per il Pecorino romano. La soglia a oggi è inferiore ai 60 cent a ...

Latte : si decide su tregua Protesta : ANSA, - CAGLIARI, 28 FEB - Assemblea dei pastori sardi a un bivio. Domani gli allevatori, che si riuniranno a Tramatza, Oristano, a partire dalle 10.30, decideranno se prorogare la tregua oppure ...

Sardegna - Protesta per il prezzo del latte : uomini armati assaltano e danno fuoco a una cisterna nel Sassarese : Due uomini armati hanno assaltato una cisterna che trasportava latte a Nule, in provincia di Sassari, e hanno costretto l’autotrasportatore a scendere dal mezzo e allontanarsi. Quindi hanno appiccato le fiamme al tir, che è stato parzialmente distrutto. Nuovo blitz, nel giorno in cui si apre il tavolo tecnico sul prezzo del latte, dei pastori sardi: questa volta l’assalto è avvenuto attorno alle 6.30 del mattino. Domenica scorsa, a ...

