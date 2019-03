La serie tv “Il nome della rosa” è un baluardo in tempi di sovranismo

“IL MIO VIAGGIO A NEW YORK” La serie audio di Piero Armenti : Pubblicato da Volume audiobooks e disponibile in esclusiva su Audible.it e iTunes dal 12 gennaio. Piero Armenti, giovane urban explorer italiano, popolarissimo nel web con più di 1 milione di follower ci porta alla scoperta della New York più autentica. Il mio VIAGGIO a New York è un’originalissima serie audio registrata dal vivo per le strade di New York, con i suoni e i rumori, la voce della città sullo sfondo. Nella serie ...

