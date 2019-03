La ' rana più sola del mondo' non è più così sola

Torino-Chievo 3-0 : Belotti più Rincon e Zaza - i granata sognano l'Europa : Il Torino batte il Chievo in casa per 3-0 e adesso sogna di centrare l'Europa League. In gol Belotti, Rincon e Zaza. LEGGI LA CRONACA

Indagine sulla farina nostrana : ecco quali sono le marche più adatte agli impasti e le meno contaminate da pesticidi : La rivista Il Salvagente, edita da Matteo Fago e diretta da Riccardo Quintili, sarà in edicola con il nuovo numero di marzo con un’Indagine sulle farine nostrane e la presenza al loro interno di pesticidi e micotossine. “La passione degli italiani per gli sfarinati rimane un dato immutabile negli anni, non a caso se ne producono stabilmente 4 milioni di tonnellate di cui oltre la metà (2,5 milioni) viene impiegata nella produzione del ...

Izzo e Iago Falque mandano in estasi il Torino : i granata sempre più vicini all’Europa League : Il Torino supera 2-0 l’Atalanta con Izzo e Falque e l’aggancia al 6° posto Il Torino supera 2-0 l’Atalanta nell’anticipo del 25esimo turno di Serie A e aggancia, a quota 38, gli stessi nerazzurri e la Lazio al 6° posto in classifica, alimentando le proprie chance di qualificarsi per l’Europa League. A decidere la sfida dell’Olimpico-Grande Torino le reti, una per tempo, di Izzo e Iago Falque. Tano ...

Strana scomparsa degli sticker WhatsApp : un pacchetto non più utilizzabile su Android e iPhone : Un piccolo giallo per l'applicazione di messaggistica: alcuni sticker WhastApp, in particolar modo quelli relativi ad un determinato pacchetto, sono letteralmente scomparsi dalle soluzioni messe in campo dagli sviluppatori e non sembrerebbe esserci un apparente motivo per quanto accaduto. Quali sticker WhatsApp non sono più disponibili e dunque alla portata di app da qualche ora? Il pacchetto specifico di cui non è possibile più utilizzare ...

Torino-Udinese - Muzzi : 'I granata devono osare di più. Radice? Un papà' : L'ex Roberto Muzzi in azione con la maglia granata. Ansa Sembra ieri, e invece son volati vent'anni o giù di lì. Dal quadriennio di Udine , 1999-2003, a quell'urlo dopo il 2-1 con il Toro nella finale ...

Trade Anthony Davis-Lakers - spunta la grana Lonzo Ball : il playmaker vorrebbe una squadra che gli garantisse più minuti : Lonzo Ball possibile asset nella trattativa che potrebbe portare Anthony Davis ai Lakers: il playmaker però vorrebbe una squadra in grado di garantirgli un maggior minutaggio La richiesta di Trade di Anthony Davis rischia di cambiare fortemente il panorama NBA. I Pelicans, messi con le spalle al muro, dovranno sedersi al tavolo con altre franchigie per trattare l’addio della loro stella cercando di massimizzarne i ricavi. I Lakers ...

"L'asse franco-tedesco non c'è più Aquisgrana? E' il flop di Macron" : INTERVISTA/ Antonio Villafranca (Ispi) analizza la portata del trattato di Aquisgrana sottoscritto da Merkel e Macron. "Più che una dimostrazione di forza, una conferma di debolezza" Segui su affaritaliani.it

Romeo - l’ultima rana della sua specie - non è più solo : ha trovato la sua Giulietta : La rana più sola del mondoRomeoGiulietta è stata trovataGli occhi dell'amoreGiulietta è arrivataLa casa di GiuliettaPer 10 anni Romeo ha gracidato di solitudine in un acquario appositamente allestito per lui al Museo di storia naturale Alcide d’Orbigny, in Bolivia. Ora però gli scienziati gli hanno trovato una compagna: Giulietta. E la speranza è che i due possano salvare la specie dall’estinzione. Romeo è una rana acquatica di Sehuencas ...

La giornata più strana di Verstappen : diventa commissario - : ... con Verstappen che se non altro quindi si farà un viaggio in Marocco in una delle mete vacanziere più ambite del mondo.