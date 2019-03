Infortunio Dybala | problema ad un piede | gli ultimi aggiornamenti

serieanews

(Di mercoledì 6 marzo 2019)- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Pauloavrebbe accusato un piccoloal, il quale però non dovrebbe causare alcunall’attaccante in vista del prossimo match di campionato contro l’Udinese, ma soprattutto in vista della super sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Un lieve trauma che la Joya dovrebbe …L'articoload un: gliproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

rubylux04 : @La_Bianconera @G_Higuain Pipa un po’ claudicante Dybala appena tornato dall infortunio...qualcun altro acciaccato… - LOstiense : @_SiGonfiaLaRete @RafAuriemma Siete quelli che a Doha non hanno aspettato i vincitori, siete quelli che non restitu… - Enzo09264371 : @Group8g @StePozzo93 Ci vogliono i miglior Ronaldo dybala pjanic (costa) per passare questa partita..e se c' era qu… -