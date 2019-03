Gruppo Cap : inaugura a Idroscalo Milano Bluelab per uso sostenibile acqua (2) : (AdnKronos) - Gestito dalla cooperativa sociale Alboran, realtà con esperienza ventennale nei progetti di educazione ambientale, Bluelab è un centro didattico durante la settimana e un punto di riferimento per bambini e famiglie del Milanese con un calendario che copre anche i weekend da maggio a ot

Imprese : Idea Ccr II entra nel capitale del Gruppo Calvi : Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Idea Corporate Credit Recovery II, secondo fondo di Debtor-in-Possession Financing italiano, gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, società del Gruppo DeA Capital, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Calvi. Nel dicembre 2017 Idea Ccr II aveva acquisito credit

IDROSCALO : Gruppo Cap INAUGURA BLUELAB - SPAZIO NATO PER AVVICINARE I PIÙ GIOVANI ALL'ACQUA E ALL'AMBIENTE : Un vero e proprio laboratorio, dove tra eventi, workshop e percorsi indoor e outdoor gratuiti, scoprire tutti gli aspetti che legano l'acqua alla scienza, alla storia, alla natura e all'energia. ...

Tesoriere e capiGruppo - le prime grane di Zingaretti : La vittoria era forse prevista, anche se non con dimensioni così imponenti. Eppure Nicola Zingaretti non ha ancora affrontato il tema della squadra che lo affiancherà alla guida del Partito democratico nei prossimi anni. Non lo ha fatto nelle settimane precedenti le primarie, né in queste ore successive, nelle quali ha piuttosto ostentato il suo rispetto quasi maniacale della forma (che lo vuole segretario a tutti gli ...

Primarie Pd - il capoGruppo Marcucci : “Non sono incatenato a mio incarico - deciderà Zingaretti” : Dopo le Primarie del Pd e l'affermazione di Nicola Zingaretti, il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, spiega a Fanpage.it che a decidere sul suo mandato a Palazzo Madama sarà Zingaretti, insieme ai senatori: "Non sono incatenato al mio incarico che è pro tempore". E sul ruolo di Matteo Renzi aggiunge: "Resta uno dei senatori più impegnati a contrastare Salvini e Di Maio. Mi sembra un impegno molto marcato e molto diretto, spero che continui ...

Matteo Salvini - parla il capoGruppo della Lega Riccardo Molinari : 'Per quali motivi sta ancora con Di Maio' : Saranno tre mesi vissuti pericolosamente, sul filo del rasoio, per la Lega, quelli che ci separano dalle elezioni europee del 26 maggio. Perchè Matteo Salvini sa di non poter mollare l'alleato M5S, ma ...

Matteo Salvini - parla il capoGruppo della Lega Riccardo Molinari : "Per quali motivi sta ancora con Di Maio" : Saranno tre mesi vissuti pericolosamente, sul filo del rasoio, per la Lega, quelli che ci separano dalle elezioni europee del 26 maggio. Perchè Matteo Salvini sa di non poter mollare l'alleato M5S, ma non vuole indebolirsi troppo agli occhi dei suoi elettori per assecondare i veti grillini su provve

Il capoGruppo alla Camera M5s - Francesco D'Uva : "Sostituiamo i Meet up con strutture riconosciute" : Punto per punto Francesco D'Uva, capogruppo M5s alla Camera, tra le persone più vicine a Luigi Di Miao, analizza il voto in Sardegna, quali sono stati i punti deboli e come porre rimedio: "Prima di tutto - dice - serve una riforma interna al Movimento con la creazione di strutture nei territori".Il Movimento 5 Stelle dal 40% del 4 marzo scorso è passato all'11%. Cosa non ha funzionato in Sardegna?"Intanto vorrei precisare che ogni ...

Diciotti - autonomia - Europee e... Parla il capoGruppo 5 Stelle D'Uva : Intervista di Affaritaliani.it a Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. "Noi siamo per l’autonomia differenziata, realizzata secondo i canoni del principio di solidarietà nazionale. Vuol dire che le Regioni che intendono esercitare maggiori competenze..." Segui su affaritaliani.it

Decretone - CapiGruppo e summit governo : 11.28 La presidente del Senato Casellati ha convocato la conferenza dei Capigruppo alle 15, dopo le proteste delle opposizioni in Aula per lo stop dei lavori in commissione sul cosiddetto Decretone,la misura varata dal governo che contiene reddito di cittadinanza e quota 100. Le opposizioni denunciano blocchi,slittamenti, sconvocazioni dei lavori: da qui la Capigruppo decisa da Casellati. Nel pomeriggio, riunione di governo sui nodi ancora da ...

Papi - gatti e migranti : bufera sul capoGruppo FdI : Ratzinger contro Bergoglio. Sta facendo discutere sui social la foto pubblicata su Facebook da Alberto Campanella , capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Genova che ha voluto contrapporre Papa ...

La maggioranza del capitale del Gruppo Trussardi passa di mano : Il 60% del capitale va a un fondo italiano, QuattroR, a Tomaso, erede del gruppo, resta una quota di minoranza. Una famiglia storica di imprenditori italiani passa la mano per garantire capitali ...

Gruppo no-vax contesta Beppe Grillo. Il comico come “Pilato” : “Non sono più capo politico” : contestazione di un Gruppo di 'no-vax' a Beppe Grillo durante il suo spettacolo a Bologna. Verso la fine dello show, un Gruppo di attivisti ha esposto una serie di striscioni e contestato il comico per la sua adesione al Manifesto promosso dal virologo Roberto Burioni. Ad alzarsi in piedi e' stata una quindicina di persone nella prima fila della balconata del teatro. Negli striscioni c'era scritto 'Liberta' di scelta' e 'I morti da vaccino ...