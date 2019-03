Domande di mobilità | da lunedì i docenti | dal 1° aprile gli Ata

Blastingnews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Il ministero dell'Istruzione ha comunicato le date utili per la presentazione delledella prossimache riguarda ie il personale Ata. Leper ipotranno essere compilate e inviate, per mezzo del sito Istanze online del Miur, sulla piattaforma Polis a partire dall'11 marzo fino al 5. Per quanto riguarda il personale educativo, invece, leslitteranno al 3 maggio e fino al 28 dello stesso mese e per il personale Ata le date di presentazione andranno dal 1° al 26Le novità del CCNI Ipotranno partecipare ogni anno ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo o cattedra, meno che i soggetti che otterranno lasu una delle scuole scelte nella domanda. Coloro i quali avranno ottenuto una delle scuole scelte in modo volontario non potranno richiedere un nuovo passaggio o trasferimento prima che siano trascorsi 3 anni ...

