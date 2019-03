Bloomberg non correrà per Usa 2020

Il tre volte sindaco di New York City, Michael, non si candida alle presidenziali Usaha riconosciuto "la difficoltà di vincere una nomination democratica in un campo così affollato". Il modo migliore di aiutare il Paese sarà di aumentare gli sforzi nella lotta contro il cambiamento climatico e la violenza da armi da fuoco. Invece che scendere in campo e sfidare Trump, intende usare la sua ricchezza per fermare l'agenda del presidente e "tornare a unire il Paese", ha sottolineato.(Di mercoledì 6 marzo 2019)

