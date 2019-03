Anastasio contro Sfera Ebbasta | ' Totale mancanza di spessore'

Blastingnews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Che Marco– in arte semplicemente '' - sia un rapper a dir poco fuori dagli schemi, nonché ben lontano da qualsiasi tipo di stilema classico del mondo del rap, tanto nella sua accezione hip hop più pura e tradizionale, quanto nelle più recenti derivazioni trap, non é una novità.Il vincitore dell'ultima edizione di X Factor, durante il talent show che lo ha reso popolare, si definito più volte "Artista a metà strada tra rap e cantautorato", andando poi sostanzialmente a rappare sui grandi classici della musica italiana e mondiale, racimolando quindi tantissimi consensi da parte del pubblico più nazional-popolare, ma ben pochi in ambito prettamente rap....

BardiJudith : Libri proibiti dalla Chiesa Sin dalle sue origini le lotte della Chiesa contro le eresie comportarono la proibizio… -