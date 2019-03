Zingaretti | La distanza con i 5 stelle é ai minimi

blogo

(Di martedì 5 marzo 2019)Nicolaè uscito trionfate dalle primarie del Partito Democratico e in attesa di entrare ufficialmente in carica come nuovo segretario del partito sta già approfittando di ogni occasione che gli viene concessa per delineare il futuro del PD e anticipare i cambiamenti che vorrà mettere in atto.Ieri, subito dopo la diffusione degli ultimi sondaggi politici da parte di La7, il governatore della regione Lazio ha commentato positivamente la crescita del Partito Democratico in questi ultimi giorni:Per la prima volta in un anno i sondaggi ci danno sopra il 19 per cento e lacon i 5é ai. È il vero dato politico. Non dobbiamo illuderci, ma cambiare tutto.sembra intenzionato a fruttare la frattura, seppur minima, tra Lega e Movimento 5, a cominciare dalla spinosa questione della Tav Torino-Lione, ora al centro di un braccio di ferro ...

delca_it : Dopo Enrico Letta, che a distanza di ben 5 anni ha deciso di riprendere la tessera del partito, una nuova e più gra… - tpi : Effetto Zingaretti sui sondaggi: si assottiglia la distanza tra Pd e M5s - CoratoViva : A distanza di poco meno di 48 ore dalla celebrazione delle primarie che hanno decretato l'elezione a segretario del… -