VIDEO Real Madrid-Ajax 1-4 | Highlights | gol e sintesi Champions League Tracollo delle

Highlights Champions League : Real Madrid-Ajax 1-4. VIDEO Gol e tabellino : Real Madrid-Ajax – Si è concluso in questi istanti la seconda partita della doppia sfida tra Real Madrid e Ajax, incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Un match che si sono aggiudicati i Lancieri battendo a sorpresa i campioni d’Europa e del mondo in carica. Le reti di questo […] L'articolo Highlights Champions League: Real Madrid-Ajax 1-4. Video Gol e tabellino proviene da Serie A News ...

DIRETTA/ Real Madrid Ajax - risultato 0-2 - streaming VIDEO tv : a segno Ziyech e Neres! : DIRETTA Real Madrid Ajax streaming video e tv: orario e risultato live, quote e probabili formazioni per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Real Madrid-Ajax - che fenomeno Dusan Tadic : il gioco di prestigio su Casemiro è pazzesco [VIDEO] : Il giocatore dell’Ajax inventa entrambi i gol della propria squadra, compiendo una giocata pazzesca su Casemiro in occasione del raddoppio Clamoroso al Bernabeu, dopo venti minuti di gioco l’Ajax è già avanti di due gol grazie ai gol di Ziyech e Neres entrambi imbeccati da un fantastico Tadic. Il numero dieci dei Lancieri prima serve a rimorchio il compagno per l’1-0, poi si inventa una giocata pazzesca su Casemiro per ...

Ajax - Real Madrid partita della vita : la telefonata ai giocatori è da pelle d'oca. VIDEO : Un montaggio da pelle d'oca, che contribuirà a "recuperare" tifosi da tutto il mondo per questo ottavo di finale che sulla carta vede favorito il Real Madrid. Ma se è vero che una telefonata allunga ...

VIDEO Real Madrid-Barcellona 0-1 - Highlights - gol e sintesi. Rakitic decide El Clasico della Liga : Basta un gol di Rakitic al 26′ del primo tempo al Barcellona per battere il Real Madrid nella sfida de LaLiga: El Clasico viene deciso da un delizioso colpo sotto del centrocampista blaugraa che scavalca il portiere avversario in uscita e manda il pallone ad insaccarsi inesorabilmente. Di seguito le immagini del gol. GLI Highlights DI Real Madrid-Barcellona 0-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

Real Madrid-Barcellona - gomitata di Sergio Ramos in faccia a Messi : la ‘Pulce’ è una furia [VIDEO] : Sul finire della prima frazione di gioco, il difensore del Real Madrid assesta una gomitata in pieno volto a Leo Messi Il Clasico non è partita per cuori deboli e nemmeno per calciatori con poca personalità, come dimostrano i 22 campioni in campo. A chi questa caratteristica non manca è Sergio Ramos, propenso spesso ad eccedere in atteggiamenti al limite del regolamento. Il capitano del Real Madrid questa volta ha messo nel mirino Leo ...

VIDEO/ Real Madrid Barcellona - 0-3 - : highlights e gol della partita - Coppa del Re - : Video Real Madrid Barcellona, risultato finale 0-3,: i blaugrana soffrono per tutto il primo tempo ma poi dominano e volano in finale di Coppa del Re.

Real Madrid-Barcellona 0-3 : il VIDEO dei gol e gli highlights : Il Barcellona vola in finale di Coppa del Re Real Madrid-Barcellona: la cronaca della partita Proprio Vinicius nel primo tempo non finalizza al meglio due occasioni che potevano avere maggiore ...