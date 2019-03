Serie A Genoa | Lapadula e Mazzitelli sono rientrati in gruppo

Video/ Genoa Frosinone - 0-0 - : gli highlights della partita - Serie A - 26giornata - : Video Genoa Frosinone, risultato finale 0-0,: gli highlights della partita giocata al Marassi nella 26giornata di Serie A. Pareggio inutile per Prandelli.

Serie A - Genoa bloccato in casa dal Frosinone : 0-0 : Il Genoa non riesce a sfondare il muro alzato dal Frosinone e a "Marassi" viene bloccato sul pareggio a reti bianche. Uno 0-0 che serve a poco a entrambe le squadre, anche se i laziali, rimasti in ...

Serie A - Genoa-Frosinone 0-0. Grifone - un'occasione persa : Solo 0-0 per il Genoa. Oltre 56' minuti di superiorità numerica non bastano alla squadra di Prandelli per battere il Frosinone al Ferraris, al termine di un match combattuto, ma povero di chiare ...

Risultati Serie A – Udinese - vittoria e ‘Pussetto’ verso la salvezza : pari Genoa - Quagliarella stende la Spal : L’Udinese vince la sfida salvezza contro il Bologna grazie al gol decisivo di Pussetto, pari fra Genoa e Frosinone, la doppietta di Quagliarella stende la Spal: i Risultati della 26ª Giornata di Serie A Dopo il tris con il quale i Torino ha steso il Chievo nel lunch match, la 26ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match dai verdetti davvero interessanti. In zona salvezza importante il successo dell’Udinese sul Bologna. Friulani ...

Diretta Genoa Frosinone Live Serie A : Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale Diretta Genoa Frosinone - La settima giornata di ritorno del campionato di Serie A mette di fronte il Genoa ed il Frosinone . Da un ...

Formazioni Genoa vs Frosinone - Serie A 3-3-2019 e analisi : analisi e Formazioni di Genoa vs Frosinone, Serie A 3-3-2019Serie A//Genoa//Frosinone – Il Genoa arriva alla gara di Marassi con la consapevolezza di giocarsi un match point decisivo per archiviare la salvezza già due mesi abbondanti prima della fine del campionato. Buono l’ultimo periodo rossoblù, che con due vittorie e tre pareggi hanno raggranellato nove preziosissimi punti e scavato un fossato di undici punti sul terz’ultimo posto.Qualcosina ...

Biglietti Genoa-Frosinone - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : giornata numero ventisei per il campionato di Serie A di calcio che prosegue ovviamente senza soste: si va in scena come di consueto nel week-end. Domenica 3 marzo alle ore 15.00 in campo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova i padroni di casa del Genoa e il Frosinone. I liguri stanno crescendo in questa seconda parte di campionato, sfruttando soprattutto l’ottimo lavoro da parte del nuovo allenatore Cesare Prandelli: nonostante il ...

Serie A - Chievo-Genoa 0-0 : vince la noia - solo una chance per Kouamé : Al Bentegodi arriva il quinto risultato utile consecutivo per il Genoa, che compie un piccolo passo verso la salvezza e si porta a +11 sul Bologna terz'ultimo. Lo fa con un pareggio 0-0 in casa del ...