Seat a Ginevra con tris novità | focus su concept el-Born

(Di martedì 5 marzo 2019)porta la mobilità del futuropresentando undi, due elettriche e una ibrida, come ha spiegato il Brand Director Pierantonio Vianello. Occhi puntati sullacar 100% elettrica el-, che uscirà sul mercato il prossimo anno. Progettata sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen sarà prodotto nello stabilimento di Zwickau in Germania. el-è caratterizzata da un design sportivo è dotata di una elettrificazione moderna e integrata con 204 CV di potenza, per uno 0-100 km/h in 7,5 secondi, un'autonomia fino a 420 km e tempi di ricarica rapidi in 47 minuti. E' dotata di guida autonoma a livello 2 e di connettività 5G che permette lo scambio di informazioni fra vetture, infrastrutture, altre auto e pedoni.Grande interesse anche per Minimò, unquadriciclo 100% elettrico lungo 2,5 metri pensato per il car sharing e per la mobilità urbana, che ...

