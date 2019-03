Lorella Cuccarini | dopo gaffe a Otto e mezzo su elezioni | ' Abbiamo avuto dei rimpasti'

Blastingnews

(Di martedì 5 marzo 2019)ieri sera è stata tra le ospiti della trasmissione, condotta da Lilli Gruber su La7 e si è resa protagonista di una vera e propriache non è passata inosservata soprattutto agli utenti sui social. Nello specifico, la conduttrice e showgirl ha dichiarato che in Italia non si andava al voto da ben dieci anni: affermazione che è stata subito smentita dai presenti in studio e dalla stessa conduttrice del programma in onda su La7.LadiParlando appunto delleche ci sono state lo scorso anno in Italia, laha esordito dicendo che ormai lenel nostro Paese non le facevamo da anni. 'Non votavamo veramente per le politiche da quanto? 10 anni?', su è chiesta lanel salserale diLadella 'più amata dagli Italiani' è stata subito notata dal giornalista ...

pietroraffa : Lorella #Cuccarini ha appena sostenuto a #ottoemezzo che in Italia non si è votato per 10 anni ('ci sono stati solo… - marattin : “Le elezioni politiche dell’anno scorso sono state importanti perché era veramente tanto che non votavamo” (Lorella… - repubblica : Elezioni politiche, la gaffe di Lorella #Cuccarini ospite in tv: ''In Italia non si votava da 10 anni' -