Il robot ghepardo del Mit capace di fare salti acrobatici e dotato di grande velocità

(Di martedì 5 marzo 2019) A prima vista, ilpresentato dal Mit come il più agile tra i suoi "simili", sembra un cucciolo di automadi quattro zampe. Tuttavia, nel momento in cui comincia a muoversi, l'ultimo ritrovato della tecnologia assume un'agilità ed unache ricordano quelle di un, essendo in grado di battere persino l'uomo su qualunque tipo di terreno.Il- come è stato soprannominato per la sua agilità - è infatti in grado di muoversi in tutte le direzioni e su qualunque tipo di terreno accidentato. Il progetto è nelle mani del Massachusetts Institute of Technology già da qualche anno, ma tra qualche mese potrebbe sbarcare alla Conferenza Internazionale sullaica e l'automazione di Montreal in una versione aggiornata. Il minitecnologico, infatti, è in grado dimortali e acrobazie, nonché di camminare su terreni particolarmente ...

