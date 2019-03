Coree,Trump:stop esercitazioni, costano

Il presidente Usa,, ha negato che la decisione di porre fine in anticipo allemilitari su larga scala con la Corea del Sud sia stata presa per sostenere gli sforzi diplomatici in corso con il leader nordcoreano "Lemilitari, o giochi di guerra come le chiamo,non sono mai state discusse nel mio incontro con Kim. E' un fake news!", scrive su Twitter. "Ho preso questa decisione tempo fa perché costa agli Usa tantissimi soldi, specialmente dal momento che non siamo rimborsati per costi così spaventosi".(Di martedì 5 marzo 2019)

