Almanacco del 05-03-2019 ore 07 | 30

(Di martedì 5 marzo 2019) l’del giorno mettiamo già martedì 5 marzo Buongiorno da Francesco Vitale e buona giornata a tutti Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Giuseppe della Croce e San Virgilio vescovo deriva dal latino Virgilio termine truccati Ignoto significato che in epoca repubblicana prendi la forma virgilius diffusa ampiamente dai cristiani risulta ancora oggi attestato in tutta Italia Anche se ormai raro persona solida con un altro Rispetto del senso del dovere Virgilio e granitico sia nelle sue convinzioni che gli effetti giudica e con rigore severità e non dimentica nulla anche se è in grado di perdonare qualsiasi cosa io so forte è la veritàun aspetto sano e sportivo che non rendere attraente per tutta la vita Tantissimi auguri oggi vi facciamo la nostra Caterina D’Alessandro e a Francesca Auguri auguri auguri di cuore a tutti voi a voi A tutti coloro che Oggi compiono gli ...

