8 consigli per dormire bene ogni notte

Arrestata Ida Marandola - direttore del consiglio ricerca in Agricoltura. Sequestri per 8 milioni : Ida Marandola, direttore generale del Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), è stata Arrestata dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine della procura di Roma che hanno portato alla luce "gravi irregolarità" nella gestione dell'ente.Le misure cautelari riguardano anche altri 4 soggetti, accusati a vario titolo di peculato, abuso d'ufficio e falso. Il Gip ha anche disposto il ...

Reddito di cittadinanza - rischio caos : tutti i consigli per i richiedenti : Toscana - "Temiamo che da domani, mercoledì 6 marzo, data dalla quale possono essere presentate le domande di Reddito di cittadinanza, si registri negli uffici un afflusso massiccio di persone non ...

10 consigli per perdere peso velocemente abbandonando le cattive abitudini : Per dimagrire non è importante solo seguire la dieta alimentare unita ad una dose di buona volontà. Seguire alcuni semplici trucchi, abbandonando le cattive abitudini, può sicuramente rivelarsi un aiuto importante per raggiungere l’obiettivo in poco tempo.

Reddito di cittadinanza - Poste consiglia : “Per richieste venite in ordine alfabetico” : Dei “turni per lettera”, in ordine alfabetico, per presentarsi allo sportello a fare domanda del Reddito di cittadinanza. Domani, mercoledì 6 marzo, inizia ufficialmente l’iter per richiedere il beneficio introdotto dal governo gialloverde e le Poste, dove bisognerà recarsi per effettuare la richiesta, spiegano qual è il meccanismo pensato per far fronte “a un’operazione straordinaria”. Come ha illustrao l’ad di Postepay ...

Il consiglio superiore grazia Woodcock : "Non sono soddisfatto", ha commentato il sostituto procuratore generale della Cassazione Mario Fresa. In effetti l’unico che può ritenersi soddisfatto, et pour cause, è proprio lui, Henry John Woodcock. Il pm, passato dal ruolo di grande accusatore a quello di grande accusato, può rallegrarsi della

10 consigli per imparare a gestire e combattere l'ansia : Sono tanti i consigli da poter seguire per tenere sotto controllo l'ansia. Ma la cosa più importante è sicuramente quella di incominciare a modificare il nostro atteggiamento. Nel proseguo vediamo i 10 consigli che, sicuramente, potranno aiutarci a superare l’ansia in maniera efficace e soprattutto cercando, non troppo lontano, la giusta soluzione al problema.

10 consigli utili per chi viaggia da solo : Trolley, biglietto aereo e si parte. Magari prenotando una stanza doppia a uso singolo. viaggiare da soli è ormai tutto fuorché un tabù per gli italiani, che sempre più spesso decidono di lanciarsi alla scoperta del mondo senza più la necessità di essere accompagnati da amici e dolci metà varie ed eventuali. Tre viaggiatori tricolori su dieci dichiarano di aver già raggiunto in solitaria una destinazione sconosciuta, e la percentuale sale al 40% ...

Mais dolce : coltivazione e consigli per ricette : Il Mais dolce è facile da coltivare e anche sfizioso da usare in cucina: lo puoi preparare lesso, arrosto o al forno, per non parlare delle varietà più adatte alla preparazione del pop corn. (altro…) The post Mais dolce: coltivazione e consigli per ricette appeared first on Idee Green.

Eraclea - i consiglieri comunali non si dimettono : solidarietà al sindaco arrestato per voto di scambio : L’arresto del sindaco di Eraclea per collusioni con le cosche locali della camorra sta diventando uno sconcertante caso di solidarietà e simpatie nei confronti dell’amministratre. L’avvocato Mirco Mestre è finito in carcere con l’accusa di voto di scambio: secondo gli inquirenti ha sollecitato e poi accettato da Luciano Donadio, indicato come il dirigente del gruppo criminale, per il tramite di Emanuele Zamuner, “la ...

Giovani e lavoro : consigli in podcast per realizzarsi ai tempi della crisi : SpreakerAudibleBuzzsproutI TunesQuertyI podcast a tema lavoro da seguire assolutamenteI podcast a tema lavoro da seguire assolutamenteDei podcast non si può certo dire che siano un’invenzione recente. Lanciati più o meno nel 2005, da allora, questo strumento di comunicazione ha vissuto fasi alterne di popolarità, con un notevole e recente «ritorno di fiamma», con alcuni vantaggi sulla lettura. Anzitutto possono essere ...

GE : Gran consiglio - limitare viaggi in aereo per statali e allievi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia , function, $, {window.fnames = new Array, ,; window.ftypes = new Array, ,...

I consigli di Jordan Shapiro per i genitori che crescono i figli in un mondo digitale : Speaker, autore, scrittore, esperto di formazione e filosofo. Jordan Shapiro si occupa da sempre dell’intreccio fra tecnologie digitali e bambini, più in generale di nuovi modelli educativi. Dedicati anche agli adulti, visto che collabora con l’aeronautica statunitense e il Thomas Edison State College. Alla Temple University di Philadelphia, città dove è nato nel 1977, insegna invece nel programma sull’Eredità intellettuale ed è direttore ...

Sabato Shopping : i consigli per il 2 marzo : YooxJimmy ChooEtroVersaceCiesse PiuminiPatrizia PepeFurlaPrincipe 1940 AtelierKatharine Hamnett x Jeremy DellerThe Pump FactoryL’affascinante carrozzone della moda con le sue rutilanti sfilate e le anticipazioni stilose si è trasferito a Parigi e porta con sé tanta voglia di un refresh del guardaroba per renderlo adeguatamente cool. Proprio nel weekend si concentra il tour tra centri commerciali, boutique ed e-shop, e quindi abbiamo ...

7consigli per rallentare il ritmo della colazione - i consigli della Unione Italiana Food : Gli esperti e i nutrizionisti della Unione Italiana Food, ribadiscono l'importanza della colazione, il pasto fondamentale della giornata a cui deve essere dedicato un tempo minimo di 10-15 minuti, durante il quale è possibile preparare un menù completo ricco di nutrienti, ''carburante'' per il nostro organismo e pianificare il proprio futuro. I dati dell'Osservatorio Doxa/UnionFood “Io Comincio bene” indicano che circa il 20% degli italiani ...