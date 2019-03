Tennis | Djokovic n 1 | Federer ora è 4 o

Tennis - Ranking ATP (4 marzo) : Novak Djokovic in vetta - Federer n.4 - Tsitsipas top-10 - Cecchinato n.1 azzurro : Ci sono alcuni cambiamenti nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue ...

Tennis - Ranking ATP (25 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Marco Cecchinato n.1 azzurro - la scalata di Jannik Sinner : Nessun cambiamento nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ...

Tennis : Novak Djokovic - numero 1 del mondo dopo aver pensato di smettere : “Devo tutto a Jelena, mia moglie. E’ lei che mi ha tenuto insieme quando stavo perdendo i pezzi. C’è stato un momento in cui non riuscivo più a trovare un motivo per giocare a Tennis, non mi divertivo più, e dubitavo valesse la pena di sopportare la fatica e il dolore. Volevo smettere, dire basta, ero impaziente. Bisognava solo attendere e non distruggere quello che avevo costruito“. Sono queste le parole del serbo Novak ...

Tennis - Rafa Nadal ed il suo inizio di stagione : la finale degli Australian Open con Djokovic non va giù : Rafa Nadal non ha gradito il modo nel quale ha perso la finale degli Australian Open con Djokovic: piccolo rimpianto di inizio stagione Rafa Nadal ha iniziato la sua stagione 2019 con la finale raggiunta agli Australian Open. Il Tennista spagnolo può ritenersi soddisfatto di quanto fatto in questo avvio, anche se da perfezionista qual è non ha accettato il modo nel quale ha perso contro Djokovic, rivale storico: “E’ una parte della ...

Tennis - Ranking ATP (18 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Marco Cecchinato si avvicina a Fabio Fognini : Solo un cambiamento nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ...

Tennis – Marian Vajda non ha dubbi : “Djokovic può fare il Grande Slam! Agli Australian Open era nervoso e…” : Maria Vajda crede nella possibilità che Novak Djokovic possa fare il Grande Slam: il coach svela che Nole è molto motivato dal chiudere questo strepitoso obiettivo Avendo vinto nell’ordine Wimbledon, US Open e Australian Open, Novak Djokovic è attualmente campione in carica di 3 Slam su 4. Il campione serbo, tornato finalmente al top dopo il problema al gomito che lo ha limitato fra 2017 e 2018, punta dritto verso il Grande Slam: per farlo ...

Tennis - Ranking ATP. Djokovic sempre primo - Berrettini in top 50 : TORINO - In testa al Ranking ATP c'è sempre Novak Djokovic . Rafael Nadal e Alexander Zverev in seguono il serbo, ma i punti del vincitore degli Australian Open , 10.955, gli permettono di mantenere ...

Tennis - Ranking ATP (11 febbraio) : Novak Djokovic sul trono - Matteo Berrettini entra nella top-50 : Non ci sono cambiamenti sostanziali nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. ...

Tennis - Ranking ATP (4 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Fabio Fognini il migliore azzurro : Non cambia la situazione ai vertici del Ranking mondiale del Tennis, anche per via del turno preliminare di qualificazione di Coppa Davis che si è tenuto nel weekend. Il serbo Novak Djokovic, dopo essersi imposto a Melbourne per la settima volta in carriera, è saldamente in vetta ed è alla quattordicesima settimana consecutiva al comando (la 237esima complessiva), con 2.635 punti di vantaggio sullo spagnolo Rafael Nadal, mentre in terza piazza ...

Tennis – Fognini svela : “comprerei il biglietto per vedere giocare Federer - mentre Djokovic… mi inviterebbe” : Fabio Fognini svela un simpatico retroscena in merito alle sue preferenze legate ai top player nel circuito: il Tennista ligure pagherebbe il biglietto per vederer Federer, mentre da Djokovic si farebbe invitare In una recente intervista rilasciata a Radio Contro Olympia, Fabio Fognini ha rivelato i suoi piani per la stagione appena iniziata. Fognini non è a disposizione della formazione italiana in Coppa Davis che affronterà ...

Tennis – Kim Clijsters non ha dubbi : “Djokovic può battere il record Slam di Federer! Per lui è frustrante non…” : Kim Clijsters ha espresso il suo autorevole giudizio sulla possibilità che Novak Djokovic possa battere il record di Slam di Roger Federer: l’ex Tennista non ha dubbi, Nole può farcela Dopo il successo agli Australian Open, torneo nel quale ha letteralmente scherzato con ogni avversario affrontato, compreso Rafa Nadal in finale, Novak Djokovic ha raccolto il terzo Slam sugli ultimi 3 nei quali ha preso parte, rilanciandosi nella ...

Djokovic-Federer-Nadal - mai nessuno come loro. Così tre Tennisti hanno spazzato via generazioni di campioni : La migliore epoca tennistica di tutti i tempi. Sostenuta da molti in passato, questa investitura trova nell’Australian Open 2019 la sua ufficialità. Il settimo titolo a Melbourne di Novak Djokovic (record assoluto davanti a Roy Emerson e Roger Federer, fermi a quota sei titoli), arrivato al termine di una partita dominata contro Rafael Nadal per 6-3 6-2 6-3, equivale infatti al 15esimo trionfo del Grande Slam e al terzo posto solitario del ...