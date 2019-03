MotoGp - Mondiale 2019 : Danilo Petrucci e l’occasione della carriera con la Ducati ufficiale : Danilo Petrucci aspettava da tanto questo momento e finalmente è arrivato, nel weekend disputerà il GP del Qatar da pilota ufficiale Ducati: dopo quattro stagioni in Pramac, il centauro umbro ha ricevuto una promozione e sarà uno dei titolari del team ufficiale di Borgo Panigale. Il 28enne ha lavorato duramente fin dal 2015 quando si è tinto di rosso, ha dimostrato tutto il suo talento riuscendo a salire sul podio in sei occasioni (tre volte ...

MotoGp – Petrucci coccola la sua Ducati prima di Losail - Danilo pronto per il Qatar [VIDEO] : Danilo Petrucci pronto a scendere in pista in occasione del primo appuntamento del Motomondiale: il pilota italiano coccola la sua Ducati Danilo Petrucci fa scattare il count down per l’inizio del campionato mondiale di MotoGp 2019. Il pilota italiano si è presentato con un video sui social network in cui abbraccia e coccola la sua Ducati. Il compagno di box di Andrea Dovizioso ha dato appuntamento ai tifosi a Losail, in Qatar, dove ...

MotoGp - parla Miller a Marca : “La Ducati usa me e Petrucci per provare la moto per Dovizioso” : Siamo vicinissimi all’inizio della stagione e del Mondiale di motoGP, ma non mancano già le polemiche. Anche in casa Ducati, dove Jack Miller ha deciso di esprimere il proprio disappunto sull’utilizzo dei Test e delle moto che, secondo il britannico, sarebbero tutti preparati in chiave Andrea Dovizioso. “Danilo ed io siamo usati come un passaggio intermedio tra le apparecchiature di prova e il pilota principale, che è ...

MotoGp – Bautista in Sbk - Petrucci nel team ufficiale : dalla Spagna una clamorosa indiscrezione - la Ducati pentita dopo la decisione? : Arriva dalla Spagna una clamorosa indiscrezione secondo la quale la Ducati si sarebbe pentita di aver dato a Petrucci il posto di Jorge Lorenzo nel team ufficiale di MotoGp, preferendo Bautista, ormai però ufficialmente in Sbk La stagione 2019 di MotoGp è ormai alle porte, la lineup è al completo e i piloti non vedono l’ora di salire in sella alle loro moto per la prima sfida dell’anno. Intanto, però, dalla Spagna, arrivano dei ...

MotoGp - Test Qatar – Petrucci - che voglia : “buon tempo nonostante il vento. Adesso è ora di cominciare a correre!” : Danilo Petrucci conclude l’ultima giornata di Test in 10ª posizione: il pilota Ducati limitato dal vento, ma voglioso di far bene in gara ufficiale Il team Mission Winnow Ducati ha concluso i Test MotoGp in Qatar con Petrucci 10º e Dovizioso 15º nella classifica combinata. Tra due settimane la gara di apertura del campionato 2019 Il team Mission Winnow Ducati ha concluso questa sera i Test MotoGp sul circuito di Losail (Qatar). Nei ...

MotoGp - test Losail : fulmine Vinales - Rossi 4°. Ducati più indietro : Petrucci 9° - Dovizioso 15° : Nel terzo e ultimo giorno di test MotoGP sul circuito di Losail, in Qatar, miglior tempo per la Yamaha di Maverick Viñales , con 1'54"208. Lo spagnolo precede di 233 millesimi il rookie Fabio ...

MotoGp - test Losail Riins il più veloce davanti a Vinales. Petrucci è quarto - Rossi molto indietro : Losail - Nella seconda giornata di test a Losail, nel Qatar, il miglior tempo lo conquista la Suzuki di Alex Rins in 1'54″593. Il pilota spagnolo guida una GSX-RR tutta nuova e conferma un ...

MotoGp : Petrucci 4º e Dovizioso 8º nella seconda giornata di test : Il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista a Losail portando avanti lo sviluppo della Desmosedici GP19 negli ultimi test ufficiali MotoGP prima dell’inizio del campionato, previsto dall’8 al 10 marzo prossimi sul circuito alle porte di Doha. nella seconda delle tre giornate in programma, sia Danilo Petrucci che Andrea Dovizioso hanno sfruttato tutto […] L'articolo MotoGP: Petrucci 4º e Dovizioso 8º nella seconda giornata di test ...

MotoGp – Test Qatar - le gomme usate fanno sorridere Petrucci a Losail : “buon feeling - ma dobbiamo migliorare ancora su un aspetto” : Il team Mission Winnow Ducati continua il lavoro di sviluppo sul circuito di Losail: Petrucci 4º e Dovizioso 8º nella seconda giornata dei Test ufficiali MotoGp. Il commento del ternano Il team Mission Winnow Ducati oggi è tornato in pista a Losail (Qatar) portando avanti lo sviluppo della Desmosedici GP19 negli ultimi Test ufficiali MotoGp prima dell’inizio del campionato, previsto dall’8 al 10 marzo prossimi sul circuito alle porte di ...

DIRETTA TEST MotoGp LOSAIL/ Streaming video e tv : Petrucci subito veloce! : DIRETTA TEST MOTOGP LOSAIL Streaming video e tv: programma, orari e classifica della 2giornata di TEST con Yamaha, Ducati e Honda in Qatar.

MotoGp - Test Qatar – Petrucci soddisfatto dopo il day one : “sensazioni positive - domani miglioriamo la velocità pura” : Il team Mission Winnow Ducati conclude la prima giornata di Test ufficiali MotoGp in Qatar con Dovizioso e Petrucci rispettivamente in terza e quarta posizione A circa due settimane dalle prime prove ufficiali MotoGp del 2019 a Sepang (Malesia), il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista a Losail (Qatar) per la seconda ed ultima sessione di Test pre-campionato. La giornata di apertura, caratterizzata da temperature poco superiori ai ...

MotoGp – Dalla nuova moto alla sfida in casa Ducati - Crutchlow sicuro : “ecco come andrà tra Dovi e Petrucci” : Tra novità e ‘premonizioni’: Crutchlow soddisfatto della nuova moto alla vigilia dell’esordio stagionale Iniziano domani gli ultimi test invernali di motoGp prima dell’esordio stagionale previsto per il 10 marzo in Qatar. I piloti sono pronti a tornare a sfrecciare in pista, a Losail, per mettere a punto le moto e completare il programma stabilito col team in vista della prima gara del motomondiale. Tante le novità ...

MotoGp - Ciabatti punge Lorenzo : “con Petrucci e Dovizioso vogliamo evitare quanto accaduto a Misano” : Il direttore sportivo della Ducati si è soffermato sulla convivenza tra Petrucci e Dovizioso, facendo anche un paragone con Lorenzo Partito Lorenzo con destinazione Honda, la Ducati adesso è molto più tranquilla sul fronte piloti. Dovizioso e Petrucci dimostrano di essere già molto affiatati, lavorando in simbiosi per migliorare e sviluppare velocemente la DesmosediciGP. AFP/LaPresse Una situazione completamente opposta rispetto a quella ...

MotoGp - Dall’Igna mette al bando i team order : musica per le orecchie di Danilo Petrucci : Il Direttore Generale della Ducati ha commentato l’esito dei test, soffermandosi anche sul rapporto tra Dovizioso e Petrucci Risultati esaltanti per la Ducati nella prima sessione di test del 2019, conclusasi ieri a Sepang dopo una tre giorni intensissima. Il team di Borgo Panigale ha regolato la concorrenza, piazzando quattro moto davanti e mettendo le cose in chiaro in vista del nuovo Mondiale. AFP/LaPresse Interrogato da Sky Sport ...