cronachemaceratesi

(Di lunedì 4 marzo 2019) Questa percezione va smontata, l'educazione moltiplica la conoscenza, da professore universitario riesco a combattere di più ladentro l'università, che non facendo politica. Dentro un ateneo ...

CronacheMc : Mafia, la lezione di Nando Dalla Chiesa - doctorgis84 : di Fabio Repici A me Augusta Schiera, madre del poliziotto #NinoAgostino, ha dato lezioni di vita e, al contempo, d… - Megghi79 : RT @Silvilly1: Ricapitolando il nuovo diritto italiano da bologna: #TempestaEmotiva per fame, furto per ambizione, corruzione per sete, sta… -