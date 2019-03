eurogamer

(Di lunedì 4 marzo 2019) Qualche giorno fa vi abbiamo comunicato cheha totalizzato vendite inferiori (parliamo del formato fisico) rispetto a quelle di Mass Effect: Andromeda sul territorio inglese, tuttavia il nuovo shooter di BioWare continua are leper laconsecutiva,a ruota del sempreverde FIFA 19.Come riporta Gamingbolt, tra le new entry notiamo The LEGO Movie 2 Videogame, Dirt Rally 2.0 e Trials Rising. Brutte notizie per Dead or Alive 6, il titolo di Team Ninja non riesce infatti ad entrare nella top 10, fermandosi ad un timido 21esimo posto. Dipotete trovare i 10 titoli più venduti dellascorsa:è disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Anthem domina le classifiche retail inglesi per la seconda settimana di seguito - myreviews_it : Vendite in Giappone: Anthem domina il mercato - -