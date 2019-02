Wesley-Juventus | altro colpo a costo zero | arriva il talento brasiliano

juvedipendenza

(Di giovedì 28 febbraio 2019)- Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, lasarebbe pronta a mettere le mani su, terzino classe 2000 attualmente in forza al Flamengo. Un nuovo affare acon la collaborazione di Mino Raiola procuratore del giocatore. La trattativa potrebbe decollare già a partire dal prossimo 24 marzo, quando … More

calciomercatoit : ???? #Juventus - Dal Brasile: #Wesley in arrivo ??#CMITmercato - CalcioNews24 : Juve, nuovo colpo a zero: c’è Wesley dal Flamengo - NanniSofia1 : ??On line la seconda puntata ??#FuoriDiCoppa, tutto quello che non volete sapere ??Maneggiare con cautela, contiene… -