Uomini e Donne | Nilufar Addati svela la verità sulla rottura con Giordano Mazzocchi

Uomini e Donne - la scelta di Luigi Mastroianni è... : Venerdì 1° marzo 2019, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, il terzo speciale Uomini e Donne - La scelta, dedicato alle scelte finali dei tronisti Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di Sara Affi Fella, e Ivan Gonzalez, l'ex tentatore spagnolo che abbiamo visto nella prima edizione di Temptation Island Vip.Per quanto riguarda la scelta di Luigi, il 23enne proveniente da Catania si è recato nella villa insieme alle corteggiatrici ...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni ha scelto : anticipazioni : Si è concluso il percorso di Luigi Mastroianni a Uomini e donne. Il tronista, dopo un anno di permanenza nel programma di Maria De Filippi, ha trovato l’amore ma la strada è sempre stata in salita. Nella scorsa stagione, in qualità di corteggiatore, era riuscito a farsi scegliere da Sara Affi Fella, ma la storia durò poco a causa dell’inganno che lei aveva tramato contro la trasmissione e che sarebbe venuto fuori di lì a poco. Poi, ...

Uomini e donne - imbarazzo per Maria De Filippi : il cavaliere allunga le mani durante il ballo : Momento di forte imbarazzo per Maria De Filippi nella puntata del Trono Over di Uomini e donne . L'arrivo di un nuovo cavaliere, Renato, crea scompiglio in studio mandando in crisi la stessa ...

Ascolti tv 27 febbraio 2019 - la Coppa Italia allo sprint sull'Isola. Cresce Tg2 Post - vola Striscia - Uomini e Donne da record : Ascolti Tv di mercoledì 27 febbraio 2019. Su Rai1 l'incontro di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta è stato visto da una media di 4,6 milioni di spettatori pari al 18,3% di share. Su Canale 5 la media de ...

Anticipazioni Uomini e donne : Natalia Paragoni avvistata insieme ad Andrea Zelletta : La scelta di Ivan Gonzalez andrà probabilmente in onda venerdì 1° marzo in prima serata insieme all'analoga decisione di Luigi Mastroianni. La registrazione di Uomini e donne relativa alla festa di fidanzamento al castello è già stata effettuata qualche giorno fa e gli esiti hanno creato scalpore sui social network, confermando in parte le aspettative della vigilia. Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, Ivan Gonzalez avrebbe deciso ...

Uomini e Donne - Antonio Moriconi e Teresa comunicano a distanza : la frecciatina : Antonio Moriconi dopo Uomini e Donne: le news sull’ex corteggiatore di Teresa Antonio Moriconi dopo Uomini e Donne non ha intenzione di starsene in silenzio. La scelta di Teresa Langella sta facendo ancora parecchio discutere e in attesa di vedere in onda la puntata del Trono Classico con il confronto fra i protagonisti, il terreno […] L'articolo Uomini e Donne, Antonio Moriconi e Teresa comunicano a distanza: la frecciatina proviene ...

Sara Affi Fella sottopeso : l’ex tronista di Uomini e Donne si confida e risponde alle critiche : Sara Affi Fella si confida e risponde alle critiche dopo Uomini e Donne, lo sfogo dell’ex tronista: “Sono ancora sottopeso” Gli ultimi mesi non sono stati di certo facili per Sara Affi Fella. L’ex tronista, dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista a Uomini e Donne, ha dovuto fare i conti con l’odio del web […] L'articolo Sara Affi Fella sottopeso: l’ex tronista di Uomini e Donne si confida e ...

Uomini e donne : presentazioni in famiglia per Lorenzo e Claudia dopo la scelta : È passata quasi una settimana dalla scelta di Lorenzo Riccardi, trasmessa lo scorso venerdì in prima serata su Canale 5. Il tronista ha deciso di continuare a frequentare Claudia Dionigi, deludendo Giulia Cavaglià che sembrava essere la sua preferita nella fase iniziale del percorso televisivo. Dal giorno della seguitissima puntata, la neo-coppia è tornata attiva sui social network, esprimendosi in maniera esplicita sui propri sentimenti e ...

Uomini e Donne - Renato palpeggia Maria De Filippi durante un ballo e lei : 'Calmati' : Nel corso della puntata di ieri del trono over di Uomini e Donne, Maria De Filippi è stata invitata a ballare da un nuovo cavaliere di nome Renato. L'uomo ha detto di essere un grande ballerino e, per questo motivo, ha voluto fare un'esibizione al centro dello studio. La padrona di casa ha fatto entrare Francesca, una ballerina di Amici che stava provando nello studio accanto, per farla ballare con lui, ma Renato 'ha afferrato' Maria De Filippi ...

Anticipazioni Uomini e Donne : arriva una segnalazione su Riccardo : Riccardo Guarnieri criticato a Uomini e Donne per colpa di Roberta Di Padua Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua continueranno ad essere al centro delle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi tornerà in onda oggi pomeriggio per parlare proprio del cavaliere di Taranto, ex compagno di Ida Platano. Ieri Riccardo Guarnieri si è confrontato con Roberta Di Padua alla fine dell’appuntamento del mercoledì con UeD. ...

Anticipazioni Uomini e donne : Rocco starebbe organizzando un'esterna con la Galgani : Gemma Galgani e Rocco Fredella sono stati i protagonisti della puntata del Trono Over di Uomini e donne di ieri 27 febbraio. Abbandonato momentaneamente il lunedì per concedere spazio al Trono Classico, la dama e il cavaliere sono tornati a discutere sugli sviluppi del loro rapporto. Lui avrebbe voluto restare a dormire a casa di Gemma, ma lei ancora una volta non ha accettato la richiesta, dichiarando di avere bisogno di tempo per comprendere ...

Anticipazioni Uomini e donne Over : dopo le accuse - Riccardo e Roberta torneranno a vedersi : Il Trono Over di Uomini e donne è tornato ieri, 27 febbraio, su Canale 5 incentrandosi soprattutto sulle vicende di due coppie. La puntata si è aperta con le nuove dichiarazioni di Gemma Galgani riguardanti la sua relazione con Rocco Fredella: sebbene il cavaliere le abbia chiesto ancora di trascorrere la notte insieme, lei ha preferito non correre troppo, prendendosi del tempo per capire meglio i propri sentimenti. Archiviate le note vicende ...

Isola - Kaspar Capparoni choc : 'Non mi fido delle donne - solo dei veri Uomini'. Gelo in studio : Kaspar Capparoni choc: ' Non mi fido delle donne, solo dei veri uomini '. Nel corso della settima puntata dell' Isola dei Famosi , Alessia Marcuzzi fa rivedere un filmato in cui l'attore romano è ...