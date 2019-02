Luke Perry di Beverly Hills colpito da un ictus | ' Dylan' ricoverato d' urgenza

Luke Perry - il Dylan di Beverly Hills 90210 colpito da un ictus : Luke PerryLuke PerryLuke PerryLuke PerryLuke PerryLa notizia arriva a poche ore dal teaser della nuova stagione di Beverly Hills 90210, la serie che gli ha dato il successo giovanissimo e a cui non sarebbe tornato. Secondo quanto riporta TMZ Luke Perry, che nel teen-drama vestiva i panni di Dylan McKay, è stato colpito da un ictus nella giornata di mercoledì mattina. L’attore, attualmente impegnato nelle riprese di Riverdale, è stato ...

Tori Spelling conferma il ritorno di Beverly Hills 90210 : Luke Perry e Shannen Doherty grandi assenti? : Beverly Hills 90210 tornerà molto presto, parola di Tori Spelling che dopo aver lanciato la bomba si intimorisce un po' al grido di "ho detto qualcosa che non era già chiaro?". I fan ci hanno sperato sin dalla pubblicazione delle foto della reunion del cast insieme a produtTori e vertici della rete ma nessuno aveva osato sperato così tanto. Secondo quanto rivela l'attrice che ha prestato il volto alla mitica Donna, non solo Beverly Hills ...

Perché la presenza di Luke Perry nel reboot di Beverly Hills 90210 è in forse - colpa di Riverdale? : Da quando è stato annunciato, molti si chiedono se ci sarà o meno Luke Perry nel reboot di Beverly Hills 90210. Infatti, buona parte del cast tornerà a riprendere i panni dei loro rispettivi personaggi - tra cui gli storici Brandon, Kelly e Steve - ma il nome dell'attore e quello di Shannen Doherty non sono stati divulgati. Per quale motivo? Una fonte interna alla produzione ha svelato a Entertainment Tonight che la presenza di Luke Perry nel ...

Beverly Hills - 90210 ritorna ma potrebbero non esserci Luke Perry e Shannen Doherty : I fan di Beverly Hills, 90210 hanno ricevuto un bel regalo di Natale in questi giorni: è in lavorazione un ritorno degli iconici protagonisti della serie che è rimasta nel cuore dei ragazzi degli anni '90, oggi ormai quasi quarantenni. Secondo alcune fonti, la storica serie tornerà con la presenza di quasi tutto il cast originario. Qualche giorno fa, a Los Angeles, sembra ci sia stata una 'riunione' tra i produttori Mike Chessler e Chris ...