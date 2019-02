La Signora in Giallo | Jessica Fletcher torna in tv con una maratona di un mese

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019)in tv, la detective più amata del piccolo schermo. Il celebre telefilm “Lain” sarà infatti in onda dal 9 marzo al 5 aprile, con unanon stop sul canale FoxCrime+1 che per l’occasione cambierà nome in 100%e trasmetterà tutti i 264 episodi della serie dedicata alle avventure dell’anziana scrittrice che si improvvisa puntualmente detective per aiutare la polizia a risolvere i casi che succedono a Cabot Cove, la cittadine del Maine, in Usa, dove vive.La serie tv cult si compone di dodici stagioni, dal 1984 al 1996, 264 episodi in cui la protagonista, scrittrice di romanzi gialli, si trova guarda caso sempre nei paraggi quando ci scappa il morto. Il canovaccio della serie è rimasto immutabile per dodici anni, eppure il pubblico non si è mai stancato di seguire le avventure die dei suoi amici ...

