askanews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Al centro del dialogo - spiega il Viminale - la cooperazione tra Paesi, la stabilizzazione politica della Libia, la lotta alla immigrazione clandestina e al terrorismo. Durante l'è …

askanews_ita : Il lungo e cordiale incontro di Salvini con il suo omologo libico ('grande soddisfazione') - tizlipari : RT @EttoreSequi: Lungo e cordiale incontro con il Direttore Generale del Ministero Esteri???? per parlare di come rafforzare i rapporti ????????,… - ElaudierLaudier : RT @EttoreSequi: Lungo e cordiale incontro con il Direttore Generale del Ministero Esteri???? per parlare di come rafforzare i rapporti ????????,… -