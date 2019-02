I preferiti di febbraio | i 5 prodotti che non puoi assolutamente perderti!

dilei

(Di giovedì 28 febbraio 2019), il mese più corto dell’anno, è ormai giunto al termine ma si porta con sé dei verimust have che non possono mancare nel beauty di ogni makeup addicted!Ho testato e selezionato per voi un mascara, un siero colorato per il viso, un tonico, una crema viso ed un fondotinta… Scopriamo insieme i miei 5per questo mese!Nyx Professional Makeup Worth The Hype Mascara Fonte: www.nyxcosmetics.itIl mascara Worth The Hype di Nyx Professional Makeup è un mascara super nero, dalla formula non troppo liquida ma nemmeno secca. Ciò che lo rende un prodotto TOP è che la sua texture è stratificabile, quindimodularne il volume. Potete scegliere se applicare una sola passata per un effetto ordinato e naturale, 2 passate per un volume medio o 3 e più passate per un effetto ciglia finte, senza l’antiestetico effetto ...

