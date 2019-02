Eredità Alberto Sordi | la sentenza | assolti i 9 imputati Per giudice ‘non ci fu raggiro’

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Lo storico autista e factotum di famiglia, Arturo Artadi, il personale della villa, un notaio e due avvocati: in totale nove persone accusate a vario titolo di circonvenzione di incapace e ricettazione ai danni di Aurelia, sorella di, morta a 97 anni il 12 ottobre 2014. Tutte assolte dal Tribunale di Roma per la vicenda legata al patrimonio dell’attore, morto nel 2003,”perché il fatto non sussiste”. Per ilnon c’è stato alcun piano orchestrato per appropriarsi dell’della famiglia, stimata in circa 50 milioni di euro.“Questo sancisce ancora una volta che il testamento è valido”, afferma Nicoletta Piergentili, legale della Fondazioneche era parte civile al processo e che, secondo quanto scritto nel citato testamento, è unico erede del patrimonio in questione. Il testamento di Aurelia, che non aveva ...

