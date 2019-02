E’ tornata la “Momo Challenge” | la sfida che sta spaventando il web

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) In queste ore si è diffusa la notizia relativa alla ricomparsa online dellaDavid Emm, Principal Security Researcher del GReAT (Global Research and Analysis Team) di Kaspersky Lab ha rilasciato un commento su quanto accaduto, con una serie di consigli utili per la sicurezza online soprattutto degli utenti più giovani.Stiamo assistendo anche in questi giorni al fenomeno dellache sta creando panico e isteria su Internet, continuando a diffondersi, da quasi un anno, in diversi paesi. È importante ricordare a tutti che non si tratta di una vera e propria minaccia informatica, non è un sistema in grado di infettare, violare dispositivi o rubare dati, ma è comunque uno scherzo malevolo che ha l’obiettivo di sconvolgere e turbare le persone. Diventando virale e con l’aumento dell’interesse da parte dei media, molte persone potrebbero pensare di ...

csoudaz : RT @m_ozenda: Ricordate la catena via #Whatsapp #Momo, che ha scatenato il panico tra i genitori la scorsa estate? Sembra che sia tornata.… - gi_gas : RT @m_ozenda: Ricordate la catena via #Whatsapp #Momo, che ha scatenato il panico tra i genitori la scorsa estate? Sembra che sia tornata.… - m_ozenda : Ricordate la catena via #Whatsapp #Momo, che ha scatenato il panico tra i genitori la scorsa estate? Sembra che sia… -