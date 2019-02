Cristiano Malgioglio fa intervenire i suoi legali per una parodia di ' Soldi' RUMORS

I piedi di Cristiano Malgioglio scatenano il panico su Instagram : Cristiano Malgioglio, nella giornata di domenica, ha postato un video su Instagram per rendere partecipi i fan della propria vita personale. Il video pubblicato dall'artista ha scatenato in rete una marea di commenti sia positivi sia negativi. Il filmato è stato girato dal cantautore in una camera di un sontuoso albergo in Sicilia in occasione di alcuni eventi carnevaleschi di cui era ospite. 'La regina Malgy' era disteso tra le lenzuola con le ...

Lisa Fusco difende Cristiano Malgioglio dalle critiche social ai suoi piedi : "Sono ben curati e senza rughe" : Il breve video dei suoi piedi pubblicato su Instagram ha provocato le consuete reazioni scomposte da parti di alcuni commentatori. Ma a difenderlo ci ha pensato una sua amica nota. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio che stamattina ha pensato bene di dare il buongiorno ai suoi followers direttamente dalla sua stanza di albergo, in Sicilia dove si trova per alcuni eventi legati al Carnevale. Il mio risveglio in uno Hotel stupendo. Si ...

Sanremo 2019 - le pagelle di Cristiano Malgioglio : festival cupo - triste - lento. Per il prossimo anno Chiambretti e Barbara D’Urso alla conduzione : Ma era la prima serata del festival di Sanremo, l’evento più importante della televisione italiana, o uno spettacolo in onda direttamente dalla Romania anni Settanta di Ceausescu? cupo, grigio, noioso, triste, lento, senza un guizzo, senza un alito di vita, senza una ventata di freschezza… La scena era tutta buia come la notte più nera, e in tanti mi segnalano che c’erano problemi di audio durante le esibizioni. E perché le luci erano sempre ...

Cristiano Malgioglio contro John Vitale : "Barbara D'Urso? Macchina da guerra" : Il caso John Vitale, sollevato nel corso della seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2019, in queste ore, sta avendo ripercussioni anche sui social. Cristiano Malgioglio, grande amico di Barbara D'Urso (ed opinionista dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip') ha condannato severamente le frasi scritte dal forzuto napoletano sui propri social. Ecco il messaggio postato dal noto paroliere su Instagram: Non ho visto #isola poiché mi ...

Giulia De Lellis e Irama smentiscono voci di crisi : selfie con Cristiano Malgioglio : È bastato uno scatto fatto in treno con Cristiano Malgioglio, a spazzare via i gossip su una presunta crisi in corso tra Giulia De Lellis e Irama. I due ragazzi non si facevano vedere insieme da un bel po' di tempo, perciò i fan avevano ipotizzato che potesse essersi rotto qualcosa tra loro; oggi, dopo un lungo silenzio sui social da parte dei diretti interessati, è stato il cantautore a confermare che la storia d'amore tra l'influencer e i ...

Irama e Giulia De Lellis incontrano Malgioglio : le parole di Cristiano : Cristiano Malgioglio incontra la sua ex coinquilina sul treno Un incontro speciale è avvenuto nella giornata odierna. Cosi speciale che Cristiano Malgioglio ha voluto condividerlo sul suo profilo Instagram attraverso un post. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto il piacere, da quel che si evince dalla didascalia postata, di incontrare una delle tante […] L'articolo Irama e Giulia De Lellis incontrano Malgioglio: le ...

Cristiano Malgioglio : “Maria Schneider? Siamo stati molto amici. E’ stata dimenticata da tutti e quando un’occasione bussò alla sua porta - si ammalò” : Uno dei pregi de La Repubblica delle Donne, l’appuntamento del mercoledì di Rete 4 con Piero Chiambretti e la sua combriccola, è che riesce a unire “il basso con l’alto”. Le trasformazioni di Giacomo Urtis con la storia di Maria Schneider. Già. E’ stato Cristiano Malgioglio (in tema di censure) a raccontare qualcosa in più della storia dell’attrice protagonista del film Ultimo Tango a Parigi, recentemente ...

Cristiano Malgioglio : “Ho incontrato Salvini ma io sono trasversale : piaccio anche a Renzi e ai 5Stelle. Le mie vacanze? Con la D’Urso a Cuba : lei ama Hemingway” : “Ho incontrato Salvini a Domenica Live, la puntata in cui ballavo sui tacchi con Paris Hilton. Si è complimentato ed era divertito dalla performance, è stato molto gentile”, Cristiano Malgioglio è un fiume in piena di aneddoti ma assicura in una chiacchierata con IlFattoQuotidiano.it di “non appartenere a nessun partito politico, piaccio anche a Renzi e ai 5 Stelle sono trasversale”. Gira un video con Favj, star del web ...

Grande Fratello 16 - Cristiano Malgioglio confermato nel ruolo di opinionista : Si scaldano i motori per la sedicesima edizione del Grande Fratello in onda in primavera su Canale5. Una certezza c'è ed è la conduzione di Barbara d'Urso che a questo punto raggiunge il suo quinto GF da conduttrice. E se il cast è in fase di costruzione, qualche sicurezza in più ce la dà il comparto 'opinionisti': esattamente come l'anno scorso, l'inseparabile Cristiano Malgioglio tornerà a vestire i panni che tanto gli son tanto ...

Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio a Cuba per lavoro : Vacanze natalizie a Cuba per Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio. La D’Urso ha postato su “Instagram” una foto insieme al cantante in cui annuncia «un progetto misterioso insieme». «Stamattina vi svelo qualcosa – scrive sul post di Instagram Barbara D’Urso io e il mio amico Cristiano Malgioglio siamo insieme per un progetto di lavoro top secret. Sapete dove??? Ve lo dirò presto #buonagiornata #staytuned #apresto #colcuore». ...

