Bologna | il nuovo Conad in via Indipendenza | «Facciata | portico e cortile saranno

Perin - il nuovo look in Bologna-Juventus scatena i social : 'Sembra Courtois o Rovazzi' : Via barba e capelli, il numero uno della Juve è irriconoscibile, l'hanno sottolineato moltissimi utenti su Instagram e Twitter: 'Non l'ho riconosciuto, sembrava il terzo portiere'. O magari uno della ...

Serie A Bologna - Lyanco e Gonzalez di nuovo in gruppo : Bologna - Si avvicina Bologna-Juventus : i rossoblu hanno svolto oggi svolto una prima fase di lavoro atletico, quindi una seduta tecnico-tattica ad alta intensità. Sono rientrati in gruppo Lyanco e ...

Nuovo blocco auto a Torino - Venezia - Bologna e Roma. Orari e dove si fermano gli euro 4 : ancora allarme smog in molte città italiane. Uan pesante cappa avvolge in particolare tutta la Pianura padana. A Torino , Venezia e Bologna sono state prorogate fino a lunedì 25 febbraio 2019 le ...

Il nuovo Motor Show che cambia nome e trasloca da Bologna a Modena : Toccherà, infine, all'innovazione animare il quartiere fieristico: qui verranno ospitati sia i progetti delll'Università dell'Emilia-Romagna che le numerose start-up legate al mondo dell'automotive ...

Calciomercato Bologna - ecco tre pupilli di Mihajlovic : il nuovo 11 [FOTO] : 1/14 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Mihajlovic è il nuovo allenatore del Bologna per sei mesi : Sinisa Mihajlovic prende il posto Filippo Inzaghi, che paga la situazione di classifica disastrosa. Fatale per Inzaghi il ko contro il

Serie A : Sinisa Mihajlovic è il nuovo allenatore del Bologna : Da qualche ora è stato reso ufficiale l'esonero, ormai nell'aria già da diverso tempo. La sconfitta casalinga contro il Frosinone per 4-0 sancisce quindi la fine dell'era Inzaghi e il ritorno al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il Bologna di Inzaghi Soltanto una brutta parentesi quella di Pippo Inzaghi al Bologna. A lui era stato dato l'incarico di salvare la squadra rossoblu senza dover rischiare. Invece a distanza di quasi 6 mesi il Bologna, ...

Il nuovo Bologna di Mihajlovic : cambio modulo ed innesti dal mercato - tutte le novità : Bologna, Sinisa Mihajlovic è pronto a sedere sulla panchina degli emiliani cambiando anche tatticamente la squadra dopo l’era Inzaghi Il Bologna si appresta a comunicare l’esonero del deludente Pippo Inzaghi e l’arrivo in panchina di mister Mihajlovic dopo un inizio d’anno pessimo. Saputo ha fatto capire che oltre all’avvicendamento in panchina potrebbero esserci scossoni nella parte dirigenziale ed anche ...

Bologna - è Mihajlovic il nuovo allenatore : ecco come cambia l’11 con il serbo [FOTO] : 1/14 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Il Bologna presenta il progetto del nuovo stadio Dall'Ara - tra storia e avanguardia : A quattro anni da quando Joey Saputo ha acquisito il Bologna, vede la luce il progetto di restyling dello stadio Renato Dall'Ara, presentato ufficialmente da Club e Comune. Il progetto è stato realizzato dall'architetto Gino Zavanella con il contributo dell'ingegner Massimo Majowiecki e ridisegna un impianto costruito nel 1927, mixando storia e avanguardia. L'impianto sarà interamente coperto da una struttura in alluminio, gli ...

Stadio Bologna - presentato il progetto per il nuovo Dall'Ara : E' stato presentato il progetto per il nuovo Stadio Dall'Ara di Bologna. All'evento hanno partecipato il presidente del club Joey Saputo, l'amministratore delegato Claudio Fenucci, il sindaco del ...

Nuovo stadio Bologna - presentato il restyling del Dall’Ara [FOTO] : Nuovo stadio Bologna – Il Bologna non sta di certo disputando una buona stagione nel campionato di Serie A e rischia la retrocessione, la dirigenza comunque pensa anche al futuro ed un aspetto fondamentale è rappresentato dal restyling dello stadio Dall’Ara. “Il punto da cui siamo partiti è stato rimettere in luce la vecchia struttura del 1927, parzialmente nascosta dall’ampliamento installato per i Mondiali ’90. La prima fila ...

Il progetto del nuovo stadio del Bologna : 27mila posti : Il nuovo impianto Anche Bologna punta su un nuovo stadio. Con tribune più vicine al campo, capienza ridotta, un gioiellino, insomma, presentato in pompa magna con il sindaco Virginio Merola in testa. Ci sarà una copertura totale, nuovi spazi per i tifosi e tecnologie all’avanguardia. Spalti vicini al campo Tutti gli spettatori saranno molto più vicini al campo. Ora la distanza in tribuna è di 18 metri e passerà a 7. 50. Le Curve sono a 43 e ...

Il Bologna presenta lo stadio : ecco come sarà il nuovo Dall’Ara : Il club rossoblu ha svelato oggi il progetto e le prime immagini del nuovo impianto e come sarà trasformato dopo la ristrutturazione. L'articolo Il Bologna presenta lo stadio: ecco come sarà il nuovo Dall’Ara è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.