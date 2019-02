Auto | alleanza Volkswagen e Microsoft per i veicoli connessi

Osservatorio regionale banche imprese di economia e finanza di Bari nell'alleanza degli istituti meridionalisti "Contro le Autonomie rafforzate che condannano il sud al ... : Aperta alle organizzazioni similari delle regioni del Sud Italia che ne condivideranno le finalità, l'alleanza produrrà ricerche e approfondimenti comuni sull'economia del Sud Italia e strategie ...

Guida Autonoma - Possibile intesa tra Alleanza Renault-Nissan e Waymo : Dopo gli accordi con il gruppo FCA e la Jaguar Land Rover, Waymo potrebbe avviare una nuova partnership con l'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. L'obiettivo sarà lo sviluppo dei sistemi di Guida autonoma: le due aziende avrebbero già avviato da tempo le trattative e l'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime settimane.Espansione in Cina. Se l'indiscrezione, portata alla luce dal Nikkei, dovesse rivelarsi corretta, Waymo potrebbe assicurarsi ...

Soundreef - alleanza con l'inventore dell'MP3 per il diritto d'Autore : ... Siae presenta esposto all'Agcom I conti di Soundreef Come vanno gli affari per la collecting partecipata dai fondi VAM Investments Group e LVenture con un catalogo di 35mila autori nel mondo di cui ...

Volkswagen Group sempre leader mondiale vendite Auto 2018. Toyota e Alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi sul podio : ROMA - Non cambia nel 2018 la classifica mondiale delle case automobilistiche, con le vendite complessive ferme al di sotto della soglia dei 100 milioni a quota 95,6 milioni, in leggero calo rispetto ...

Guida Autonoma - Case tedesche al lavoro per una nuova alleanza : Le Case automobilistiche tedesche starebbero valutando, insieme a diversi grandi produttori di componentistica, la possibilità di procedere con una grande alleanza per lo sviluppo delle tecnologie per la Guida autonoma. A riferirlo è la rivista Manager Magazin, secondo cui sarebbero in corso colloqui tra i gruppi automobilistici Volkswagen, BMW e Daimler con la partecipazione dei fornitori Bosch, Continental e ZF Friedrichshafen.Si punta a una ...

Volkswagen e Ford - cosa c’è dietro alla nuova alleanza Automobilistica : di Carblogger A leggere il documento diffuso da Volkswagen e Ford per annunciare una collaborazione in varie aree di business e di sviluppo, il termine “alleanza Globale” nella headline appare effettivamente ridondante, come ha sottolineato qui su Carblogger Francesco Paternò, che lancia però l’ipotesi, assai suggestiva, che sia in realtà il primo passo per Ford per lasciare l’Europa. Sulla tesi nutro perplessità di fondo, anche se su sull’onda ...

Decolla l'alleanza Ford-Volkswagen. L'accordo sui commerciali dovrebbe allargarsi ad Auto elettrica e guida Autonoma : DETROIT - La sensazione è che potrebbe essere solo un primo passo. La nascita di un nuovo gigante. Nelle fredda città del Michigan dove è in corso il salone dell'auto,...

Volkswagen e Ford - insieme per commerciali e pickup dal 2022. Allo studio alleanza su Auto elettriche e guida Autonoma : DETROIT- Volkswagen e Ford uniscono le forze. I due colossi dell' auto annunciano un'alleanza globale che li vedrà collaborare su vari progetti, dai pickup ai van con uno sguardo...

Ford e Volkswagen - alleanza per veicoli commerciali e Auto del futuro : collaborazione - Nel 2018, complessivamente Ford e Volkswagen hanno venduto nel mondo 1,2 milioni di unità, cosa che potrebbe ar diventare la loro collaborazione la più grande al mondo in termini di ...

Ford-Volkswagen - nasce a Detroit la nuova alleanza per l’Auto globale : Come da copione, dopo sei mesi ininterrotti di colloqui parte ufficialmente da Detroit la nuova alleanza globale tra Ford e Volkswagen. In una conferenza stampa congiunta al salone dell’auto americano, i due costruttori hanno confermato che il loro “matrimonio” parte dai veicoli commerciali, ma potrà estendersi anche a settori commercialmente sensibili in futuro come elettrificazione, connettività, guida autonoma e servizi di ...