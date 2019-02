Usa | Camera dice no a emergenza per muro

Usa - Camera boccia emergenza per 'Muro' : 01.02 La Camera americana ha approvato con 245sì e 182no la mozione dei democratici per annullare l'emergenza nazionale dichiarata dal presidente Trump per costruire il muro al confine con il Messico. Ora il testo dovrà essere approvata dal Senato, controllato dai repubblicani che però non sono compatti: tre hanno già annunciato che appoggeranno la mozione dem. Nel caso venisse licenziata dal Congresso il presidente eserciterà il diritto di ...

Usa : Camera approva legge anti-shutdown. Trump la firmerà ma dichiarando stato emergenza nazionale per muro Messico : Dopo l'ok del Senato, anche la Camera dei rappresentanti Usa ha approvato la legge anti-shutdown: si tratta di una legge bipartisan che finanzia le attività federali fino a settembre, allo scopo di ...

Camera Usa - ok a legge anti-shutdown : 3.48 Anche la Camera Usa, dopo il Senato, ha approvato la legge bipartisan che finanzia il governo sino a settembre evitando oggi un nuovo shutdown ma senza concedere fondi per il muro col Messico auspicato da Donald Trump. Il presidente intende firmare lo stesso dichiarando però l'emergenza nazionale al confine Sud, per ottenere i fondi bypassando il Congresso. Un abuso di potere, hanno denunciato i dem, ventilando la possibilità di ricorsi.

Camera - dopo bagarre Fico chiede scUsa : 14.20 "Chiedo scusa per aver risposto. Mi sono lasciato andare". Così il presidente della Camera Fico, alla ripresa dei lavori sulla legge costituzionale sul rereferendum propositivo dopo la bagarre, a proposito di quell'"arrivederci" rivolto al gruppo Pd che stava lasciando l'aula. Il saluto ha scatenato l'ira dei deputati che hanno anche lanciato un fascicolo verso Fico. All'origine della protesta del Pd, la mancata espulsione di D'Ambrosio ...

