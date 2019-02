Trump e Kim ad Hanoi | stretta di mano e cena tra i due leader

Trump e Kim - storica stretta di mano : «Fine della guerra? Vedremo» : Donald Trump incontra Kim Jong-un. I due leader si sono incontrati al Metropole di Hanoi stringendosi la mano. Il secondo summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader Kim Jong-un...

Trump-Kim - la stretta di mano ad Hanoi Tycoon : “Nord Corea - potenziale infinito Dichiarazione di fine guerra? Vedremo” : La stretta di mano è arrivata come previsto attorno alle 12.35 ora italiana al Sofitel Legend Metropole di Hanoi, contornata dallo scambio di sorrisi, convenevoli e dichiarazioni amichevoli tra i due leader già visti nel corso del primo incontro, il 12 giugno a Singapore. Il secondo summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader Kim Jong-un “sarà un successo”, ha previsto il Tycoon nei primi commenti subito dopo ...

Il vertice tra Kim e Trump. Il tycoon : “Fine della guerra in Corea? Vedremo” : Nuovo storico incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il giovane dittatore nordcoreano, Kim Jong-un. I due si sono incontrati e stretti la mano al Metropole Hotel di Hanoi in Vietnam e, sorridenti, si sono fatti fotografare dinanzi alle decine di giornalisti assiepati. «Sarà una grande successo» le prime parole di Trump. ...

Hanoi - al via vertice Trump-Kim Jong un : 13.32 Ha preso il via il secondo vertice dopo quello a Singapore del giugno scorso-tra i presidenti americano Trump e il nordcoreano Kim Jong un, ad Hanoi. In un breve faccia a faccia, in cui i due leader si sono stretti la mano,Kim ha elogiato"la coraggiosa decisione" di Trump di dialogare con Pyongyang."Siamo stati capaci di superare tutti gli ostacoli e ora siamo qui.Ci sono stati malintesi,ma ora siamo qui"ha aggiunto. E Trump:"Penso che ...

Trump incontra Kim Jong-un : "È un grande leader. La Corea del Nord ha un potenziale illimitato" : Il presidente americano Donald Trump è appena arrivato all'hotel Sofitel Legend Metropole di Hanoi per il faccia a faccia col ledear NordCoreano Kim Jong-un. Temi del confronto - il secondo tra i due leader - saranno sono la denuclearizzarione, il miglioramento dei rapporti bilaterali e la pace duratura. "I colloqui saranno di grande successo": ha dichiarato il presidente americano, subito dopo aver stretto la mano al leader NordCoreano. ...

