Roma - rubata bici a bimbo malato Appelli sul web e raccolta fondi : Oltre novemila condivisioni in poche ore. Poi altre ancora. La storia della bicicletta del piccolo Giorgio commuove e mobilita. Una bici speciale con un motorino elettrico e pedali che simulano il ...

Roma - parla la madre del bimbo immunodepresso : "Mio figlio vorrebbe solo tornare alla normalità" : Matteo, dopo le cure per la leucemia, è in remissione e potrebbe tornare in classe, a una vita come tanti nel quartiere San Giovanni. Dalla Regione Lazio pronte sanzioni nei confronti delle famiglie "No Vax".

Roma : ‘mi hanno rotto il ca..o’ - 29enne ferisce a nuca bimbo Rom : Roma – “Voglio ammazzare gli zingari perche’ mi hanno rotto il c…o”. Questa la frase pronunciata da un 29enne Romano che ieri pomeriggio, poco prima delle 16, ha ferito un bambino rom di 11 anni alla nuca con un taglierino, all’interno della stazione della Metro A a Termini. L’episodio al culmine di una lite nata perche’ il Romano accusava di furto il minorenne rom. Il 29enne e’ stato fermato ...

No al bimbo diabetico all’asilo : accade in Emilia Romagna : La Provincia di Reggio Emilia convocherà a breve Ufficio scolastico e Ausl per cercare una soluzione, al di là dello specifico caso, alle problematiche legate alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico. Lo ha annunciato il presidente dell’ente locale, Giorgio Zanni. Le dichiarazioni arrivano dopo il caso del bimbo dell’Appennino reggiano rifiutato da un asilo pubblico perché diabetico, con le maestre che si sono appellate ...

Roma : bimbo con tubercolosi in scuola elementare a Montesacro : Un caso di tubercolosi nella scuola elementare ‘A. Manzi’ di Roma, quartiere di Montesacro. Il bambino – a quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla Asl Roma 1 – è ora ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e per i 22 compagni di classe e le cinque insegnanti sono scattati i test per verificare la presenza della malattia infettiva, che è comunque a basso contagio trattandosi di un minore, iniziando ...

Roma - riuscito il trapianto sul piccolo Alex : bimbo sarà dimesso : Il piccolo Alessandro Maria Montresor , il bimbo affetto da una malattia genetica rara e sottoposto un mese fa a un trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore, "è in buone condizioni di ...

Sanità : nuova condanna del Tribunale di Roma - Asl pagherà cure a bimbo con autismo : Il vento sta cambiando a Roma per i genitori alle prese con il rebus delle terapie per l’autismo. Se l’Istituto superiore di Sanità raccomanda l’utilizzo più precoce possibile del metodo Aba nel trattamento dei piccoli con disturbi dello spettro autistico, le Asl non hanno strutture pubbliche specializzate e finora ai genitori non restava che metter mano al portafogli. Ma una nuova speranza arriva dall’ordinanza del ...

Capodanno : il primo nato a Roma da genitori dello Sri Lanka - il bimbo si chiama “Italo” : Il primo nato del 2019 a Roma si chiama Italo e pesa 4.8 kg: il nome è stato scelto da genitori originari dello Sri Lanka che avevano già chiamato Romano il fratellino maggiore, che ora ha 18 mesi. Il piccolo, nato all’ospedale San Filippo Neri pochi secondi dopo mezzanotte, è stato visitato dal sindaco Virginia Raggi. Il papà ha 44 anni e la mamma 32 anni. L'articolo Capodanno: il primo nato a Roma da genitori dello Sri Lanka, il bimbo si ...

Volo d’emergenza dell’Aeronautica Militare da Reggio Calabria a Roma per un bimbo di 2 anni in imminente pericolo di vita nella Notte di San Silvestro : Non si ferma neanche per l’ultimo dell’anno l’attività dell’Aeronautica Militare a favore della collettività: un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino è in Volo in questo momento verso Reggio Calabria, dove imbarcherà un bambino di due anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza cardio respiratoria. L’aereo con a bordo il piccolo, accompagnato dalla mamma, dal papà e da un medico, farà successivamente ritorno sullo scalo ...

Andrea Romano - porcata del piddino contro Matteo Salvini : 'Bimbomink*** - spiegaci quest'omicidio' : Dunque il link che rimanda all'episodio di cronaca di Pesaro, dove è stato ucciso il fratello di un pentito di 'ndrangheta. Il punto è che viveva sotto protezione e in un domicilio segreto. Insomma, ...

Andrea Romano - porcata del piddino contro Matteo Salvini : "Bimbomink*** - spiegaci quest'omicidio" : Basta una foto con pane e Nutella a scatenare gli haters di Matteo Salvini. Non soltanto perché c'è chi lo critica per il fatto di aver pubblicato una foto ritenuta "inopportuna" dopo il terremoto in Sicilia. Già, c'è anche chi come il piddino Andrea Romano fa di peggio. Scrive infatti su Twitter, r

Roma - migliorano le condizioni del bimbo circonciso ricoverato al Gemelli : Sono 'in netto miglioramento' con 'parametri vitali stabili' le condizioni del Gemellino del bimbo morto per una circoncisione rituale . È quanto si apprende da fonti dell'Ospedale Gemelli di Roma, ...

Roma - bimbo muore dopo circoncisione a casa : "Basta morti innocenti da circoncisione clandestina che ormai sono più del 35 per cento di quelle che si effettuano in Italia". Così l'associazione medici di origine straniera in Italia , Amsi, e le ...

Roma - morto un bimbo circonciso in casa : arrestato l'autore dell'intervento : Una pratica religiosa, una circoncisione rituale su due gemelli di origine nigeriana di due anni, finita in tragedia: uno morto per un emorragia, l altro ricoverato in gravi condizioni nell ospedale ...