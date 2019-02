lastampa

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) È stataoggi lasualGeorge, dichiarato colpevole da una giuria di abusi sessuali su due coristi di 13 anni quando era arcivescovo di Melbourne verso la fine degli anni ’90. Lo ha stabilito la County Court di Melbourne, a conclusione di un udienza pre-sentenza di condanna dove i legali delle due parti hanno...

Agenzia_Ansa : #Pedofilia, cardinale George #Pell giudicato #colpevole. S.Sede: 'Via da ministero'. Revocata la libertà su cauzione - SkyTG24 : Pedofilia, cardinale Pell in carcere: revocata la libertà su cauzione - Agenzia_Italia : #Pedofilia: revocata la libertà su cauzione, il cardinale #Pell va in carcere -