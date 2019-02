Polar Bear Day | l' orso bianco e la lotta al global warming

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Il 27 febbraio da tempo ormai è la giornata mondiale dell'e, istituita da "s International", associazione fondata nel 2002 in Canada da un gruppo di scienziati ambientali che ha a cuore il destino dell', la cui sopravvivenza è messa a forte rischio dalche scioglie senza pietà i ghiacci artici.L'ultimo esempio arriva dalla Russia. Novaja Zemlja è un arcipelago situato nel mare di Barents, a est della Groenlandia e delle isole norvegesi Svalbard, in pieno Circoloe Artico. La cittadina principale dell'arcipelago è Beluš'ja Guba, popolata da duemilaseicento anime che, da sole, rappresentano la quasi totalità di tutti gli abitanti di Novaja Zemlja.Beluš'ja Guba altro non è che un insediamento creato apposta dalla Russia per ospitare tecnici e militari impegnati a effettuare ...

