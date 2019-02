Lady Gaga e Bradley Cooper | lui la sta manipolando?

blogo

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Non si placa il chiacchiericcio sulla coppia più sognata del momento:. Dopo la notte degli Oscar, e il loro magico duetto al pianoforte sulle note di Shallow, i gossip sui due sono aumentati in modo spropositato e, se ancora tanti sono i fan a volerli insieme, sperando che prima o dopo diventino compagni anche nella vita, tante iniziano ad essere anche le polemiche su comesi sia comportata nei confronti di Irina Shayk, la modella russa fidanzata di, nonché madre della sua unica figlia di 1 anno e mezzo.La prima a dire la sua in diretta tv è stata proprio una ex Spice Girl, Mel B, che, in diretta nel programma anglosassone Good Morning Britain ha dichiarato di essersi sentita non poco a disagio assistendo ad un'esibizione, quella diagli Oscar per l'appunto, così ricca di enfasi e di trasporto: "Mi sono sentita molto a ...

